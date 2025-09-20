Sokkoló kegyetlenség, egy apró kéz nyúlt ki a föld alól

Indiában ismét tragikus eset került napvilágra, miután egy pásztor Shahjahanpur körzetében furcsa hangokra lett figyelmes. A kecskéi legeltetése közben halk sírást hallott a föld alól. Közelebb menve egy apró kéz nyúlt ki a földből. Azonnal értesítette a falubelieket és a rendőrséget, akik kiásták a mindössze 20 napos kislányt - írja a BBC.

India sokkoló tragédia: 20 napos kislányt találtak élve a föld alá temetve. Fotó:Illusztráció/unsplash

A 20 napos kislány tragédiája rávilágít India súlyos társadalmi problémájára

Az újszülöttet válságos állapotban szállították a helyi kórházba. Dr. Rajesh Kumar, a kórház igazgatója elmondta, hogy a csecsemő szájába és orrába sár került, oxigénhiányban szenvedett, testét rovar- és állatharapások borították. Bár kezdetben javulást mutatott, állapota azóta romlott, és fertőzés alakult ki nála.

Az állapota kritikus, de mindent megteszünk, hogy megmentsük

– hangsúlyozta.

A rendőrség egyelőre nem találta meg a szülőket, az ügyben gyermekvédelmi szervezetek is értesítést kaptak. A tragédia rávilágít India egyik legsúlyosabb társadalmi problémájára: a fiúgyermekek előnyben részesítésére, amely hozzájárul az ország súlyosan torz nemi arányához.

