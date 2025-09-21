Les Colley ausztrál legenda történelmet írt, amikor 92 évesen gyermeke született. Ezzel nemcsak családja életében lett emlékezetes mérföldkő, hanem a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ legidősebb férfija, aki apává vált.
A kivételes teljesítmény újabb bizonyíték arra, hogy a kor csupán egy szám, és az ember életében bármikor bekövetkezhetnek nagy fordulatok. Les Colley ezzel példát mutat arra, hogy a biológiai határokat sokszor felülírja az élet rendkívüli ereje.
Az időskor sem feltétlenül jelenti azt, hogy véget érnek a nagy álmok vagy lehetőségek. Az ő példája egyfajta üzenet minden generáció számára: soha nem késő új fejezetet nyitni az életben.
Korábban az Origo arról számolt be, hogy pacalpörköltből született hazai Guinness-rekord.