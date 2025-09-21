Hírlevél

Les Colley neve örökre beíródott a Guinness Rekordok Könyvébe. Az ausztrál férfi 92 évesen lett apa, ezzel a világ legidősebb férfijaként nemzett gyermeket. Története bizonyítja, hogy az élet nagy pillanataihoz soha nincs túl késő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Les Colley ausztrál legenda történelmet írt, amikor 92 évesen gyermeke született. Ezzel nemcsak családja életében lett emlékezetes mérföldkő, hanem a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ legidősebb férfija, aki apává vált.

92
Les Colley Guinness-rekordot döntött 92 évesen
Fotó: Unsplash

92 évesen lett apa

A kivételes teljesítmény újabb bizonyíték arra, hogy a kor csupán egy szám, és az ember életében bármikor bekövetkezhetnek nagy fordulatok. Les Colley ezzel példát mutat arra, hogy a biológiai határokat sokszor felülírja az élet rendkívüli ereje.

Az időskor sem feltétlenül jelenti azt, hogy véget érnek a nagy álmok vagy lehetőségek. Az ő példája egyfajta üzenet minden generáció számára: soha nem késő új fejezetet nyitni az életben.

Korábban az Origo arról számolt be, hogy pacalpörköltből született hazai Guinness-rekord.

 

