Les Colley ausztrál legenda történelmet írt, amikor 92 évesen gyermeke született. Ezzel nemcsak családja életében lett emlékezetes mérföldkő, hanem a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a világ legidősebb férfija, aki apává vált.

Les Colley Guinness-rekordot döntött 92 évesen

Fotó: Unsplash

92 évesen lett apa

A kivételes teljesítmény újabb bizonyíték arra, hogy a kor csupán egy szám, és az ember életében bármikor bekövetkezhetnek nagy fordulatok. Les Colley ezzel példát mutat arra, hogy a biológiai határokat sokszor felülírja az élet rendkívüli ereje.

Az időskor sem feltétlenül jelenti azt, hogy véget érnek a nagy álmok vagy lehetőségek. Az ő példája egyfajta üzenet minden generáció számára: soha nem késő új fejezetet nyitni az életben.

Korábban az Origo arról számolt be, hogy pacalpörköltből született hazai Guinness-rekord.