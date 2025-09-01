Nyelünk, nyelünk, de nem mindegy, hogyan!

Az emberek gyakran azt gondolják, hogy a nyelés automatikus és hibátlan folyamat. Nyelési reflexként is ismerjük. A Guardian cikke egy kéthónapos csecsemőről számol be, akinél nyelési rendellenességet vettek észre. A baba RSV-fertőzést kapott és nem nőtt tovább. Amikor az anyja etetni próbálta, köhögött és fuldoklott, néha hátrahajolt. Hamarosan dysphagia – nyelési rendellenesség – diagnózist állapítottak meg nála.

A nyelést reflexként ismerjük, ám felsőlégúti fertőzés szövődményeként vagy részeként könnyen megborulhat az egyensúly

Fotó: Endokrinközpont - Prima Medica

Amikor evett, a légutai nem záródtak le teljesen, ezért egy kis mennyiségű tápszer a nyelőcső helyett a légcsövébe került. A logopédus elmagyarázta, hogy még a legkisebb mennyiségű étel vagy folyadék is tüdőgyulladást okozhat, ha a tüdőbe kerül.

Szerencsére a kezelés egyszerű volt. Az anya sűrítőport adott a bébi tápszeréhez. Aztán fokozatosan csökkentette a por mennyiségét, hogy a lánya újra megtanulja a helyes nyelést. Ez az élmény volt az egyik oka az anya pályaválasztásának.

Hogyan kell helyesen nyelni?

Vannak egyszerű módszerek a nyelési mechanizmusok egészségének megóvására. „A „helyes” módszer és az, ami természetesnek tűnik, mindenki számára kicsit más lehet” – mondta Dr. Laura Dominguez, a texasi Dallasban praktizáló, szakvizsgázott fül-orr-gégész és ösztöndíjas képzésben részesült gégész, aki hang- és nyelési rendellenességekre specializálódott. „A legfontosabb, hogy megfelelő méretű falatokat vegyünk, alaposan rágjunk, és étkezés közben igyunk vizet vagy más folyadékot.”

Én és más logopédusok arra tanítjuk a gyermekeket és felnőtteket, hogy lassabban egyenek szilárd ételeket.

Mi okozza a nyelési zavarokat?

„A nyelési nehézségek bármely olyan esemény következtében jelentkezhetnek, amely gyulladást vagy irritációt okoz a torokban” – mondta Dominguez. „Ez lehet rövid ideig tartó, például felső légúti fertőzés után, vagy hosszabb ideig tartó, például nyaki sugárterápia vagy gerincműtét után.”

Gyermekek esetében „a nyelési rendellenességek a gyermekgyógyászati táplálkozási rendellenességek kategóriájába tartoznak.