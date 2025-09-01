Sokkoló felvételek: így halt meg a világ legkövérebb embere

A világ legkövérebb embere, Ricky Naputi, több mint 400 kilogrammos súlyával vált világszerte ismertté. Élete évekig tartó küzdelemről szólt, amelyben az ételfüggőség mindent felülírt. A Daily Mail információi szerint állapota odáig romlott, hogy teljesen ágyhoz kötve élte mindennapjait, miközben folyamatosan másokra volt utalva.

Így élt a világ legkövérebb embere, aki saját teste rabja lett

Fotó: Trending Vids / YouTube

A világ legkövérebb embere és az ételfüggőség pokla

A férfi mindennapjait felesége Cheryl segítette, aki etette, gondozta és mellette volt a legnehezebb pillanatokban is.

A férfi napi 10 ezer kalóriát fogyasztott.

Bár Ricky többször megpróbált lefogyni, étel iránti vágya erősebbnek bizonyult, mint az orvosi figyelmeztetések.

Az amerikai TLC televízió három éven át követte a férfi mindennapjait, bemutatva a küzdelmeit és vágyát arra, hogy visszaszerezze életét. A férfi állapota azonban folyamatosan romlott, és bár a műtét reményt adhatott volna számára, az előzetes fogyás követelményeit már nem tudta teljesíteni. Az idő előrehaladtával egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a harcot nem nyerheti meg.

2012 novemberében beteljesedett a tragédia. A kamerák is rögzítették, ahogy Cheryl hívta a mentőket, mondván: Ricky bevett „néhány tablettát”, és már nem lélegzik. Közvetlenül előtte vallotta be férjének, hogy elhagyja, mert már nem szereti – a vallomás teljesen összetörte Rickyt.