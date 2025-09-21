Hat hiba, amitől a zabpehely hizlalhat

Sok késztermék felesleges cukrot és adalékot tartalmaz, ezért érdemes a tiszta alapanyagokat választani. Ha a zabpehely adagját túl nagyra mérjük, könnyen több kalóriát viszünk be, mint szükséges – írja a Focus.

A legnépszerűbb zabból készült étel a zabpehely.

Fotó: Greendex

Zabpehely – a titkos barát vagy alattomos ellenség?

A friss gyümölcs segít abban, hogy természetes édességet és rostot vigyünk a reggelibe, ezért hiba kihagyni. Ha azonban túl sok aszalt gyümölcsöt, diót vagy csokoládét teszünk rá, az étel gyorsan kalóriabombává válhat. Az optimális teltségérzethez érdemes fehérjeforrást is adni, például joghurtot, túrót vagy egy kevés mogyoróvajat.

Ha csak vízben főzzük a pelyhet, az étel kevésbé laktató, és hamarabb leszünk újra éhesek.

A tej vagy a növényi italok nemcsak ízben gazdagítják, hanem jobban is eltelítenek. Így a zabos reggeli valóban hosszabb időre energiát ad, és nem okoz falási rohamokat később. A lényeg tehát az, hogy mértékkel, tudatos kiegészítőkkel fogyasszuk, így a zabpehely valóban segít egészségesen kezdeni a napot.

A zabpehely egyik legnagyobb előnye a magas rosttartalma.

A rost olyan növényi összetevő, amelyet az ember csak korlátozottan képes megemészteni, és megtalálható a gabonafélékben, hüvelyesekben, zöldségekben, gyümölcsökben, diófélékben és magvakban. A zabpehelyben különösen sok van belőlük, így a zab fogyasztása segít serkenteni az emésztést és az anyagcserét, ami pozitív hatással lehet az általános közérzetünkre.

Tökéletes zabpehely receptekért kattintson IDE.