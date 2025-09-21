Bizarr: az AI Charlie Kirk hangján szólalt meg

AI képek és videók tucatjai jelentek meg az interneten Charlie Kirk meggyilkolását követően. A konzervatív aktivistát ábrázoló digitális alkotások perceken belül elterjedtek, és sok esetben vallási szimbólumokkal vagy történelmi személyiségekkel együtt mutatták be őt. A tartalmak többsége Jézussal, a mennyországban való megjelenítéssel, illetve a hittel kapcsolatos üzenetekkel kapcsolódott össze – írja az INDEPENDENT.

AI-tartalmak áradata öntötte el a közösségi médiát Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

AI-tartalmak sokasága

Az egyik legismertebb esetben egy texasi nagy gyülekezet lelkésze játszott le

egy teljes egészében mesterséges intelligencia által készített hangfelvételt, amely úgy szólt, mintha Kirk a saját halálára reagálna.

Számos AI-videó Jézussal való találkozást ábrázolt, míg mások Kirköt olyan ikonok társaságában mutatták, mint Abraham Lincoln, John F. Kennedy vagy Martin Luther King Jr. A képek és videók sokszor mennybeli jeleneteket és bibliai idézeteket társítottak a meggyilkolt aktivistához.

Az AI által létrehozott tartalmak között politikai üzenetek is megjelentek: volt, amely Izrael mellett állt ki, mások Kirk által korábban felkarolt ügyeket idézték fel. Ez a gyászmód szorosan összefonódott a Trump-támogató közösségek online aktivitásával, ahol az AI-művészet egyre inkább „MAGA-kódolttá” (Make America Great Again) vált.

