charlie kirk

Bizarr: az AI Charlie Kirk hangján szólalt meg

A mesterséges intelligencia különös szerepet kapott Charlie Kirk halála után. A közösségi médiát órákon belül elárasztották az AI által készített képek és videók, amelyek vallási motívumokkal, Jézussal és történelmi alakokkal ábrázolták a konzervatív aktivistát.
charlie kirkbizarr esetAI

AI képek és videók tucatjai jelentek meg az interneten Charlie Kirk meggyilkolását követően. A konzervatív aktivistát ábrázoló digitális alkotások perceken belül elterjedtek, és sok esetben vallási szimbólumokkal vagy történelmi személyiségekkel együtt mutatták be őt. A tartalmak többsége Jézussal, a mennyországban való megjelenítéssel, illetve a hittel kapcsolatos üzenetekkel kapcsolódott össze – írja az INDEPENDENT.

AI Candles and flowers are seen near a portrait of right-wing activist Charlie Kirk at a makeshift memorial during a candlelight vigil at Memorial Park in Provo, Utah, on September 12, 2025, after he was shot during a public event at Utah Valley University. The widow of prominent right-wing activist Charlie Kirk pledged on September 12 to carry on her husband's work, after US authorities announced his alleged assassin had finally been captured. The 31-year-old Kirk was hit by a single bullet while addressing a large crowd at Utah Valley University in the town of Orem on September 10. (Photo by Melissa MAJCHRZAK / AFP)
AI-tartalmak áradata öntötte el a közösségi médiát Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP

AI-tartalmak sokasága

Az egyik legismertebb esetben egy texasi nagy gyülekezet lelkésze játszott le 

egy teljes egészében mesterséges intelligencia által készített hangfelvételt, amely úgy szólt, mintha Kirk a saját halálára reagálna.

Számos AI-videó Jézussal való találkozást ábrázolt, míg mások Kirköt olyan ikonok társaságában mutatták, mint Abraham Lincoln, John F. Kennedy vagy Martin Luther King Jr. A képek és videók sokszor mennybeli jeleneteket és bibliai idézeteket társítottak a meggyilkolt aktivistához.

Az AI által létrehozott tartalmak között politikai üzenetek is megjelentek: volt, amely Izrael mellett állt ki, mások Kirk által korábban felkarolt ügyeket idézték fel. Ez a gyászmód szorosan összefonódott a Trump-támogató közösségek online aktivitásával, ahol az AI-művészet egyre inkább „MAGA-kódolttá” (Make America Great Again) vált.

Ha többet szeretne olvasni Charlie Kirk ügyéről, az Origo oldalán megteheti. 

 

