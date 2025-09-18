Halálos hiba, dühös családok – beperlik a Boeinget az Air India-tragédia miatt

Az Air India baleset után négy áldozat családja keresetet nyújtott be az Egyesült Államokban. A Boeing elleni per középpontjában egy hibás üzemanyag-kapcsoló áll, amely szerintük a tragédiát okozta.

Tűzoltók dolgoznak azon a helyszínen, ahol egy repülőgép, az Air India 171-es járata lezuhant egy lakóövezetben Ahmedabad repülőtere közelében 2025. június 12-én Ez volt a borzalmas Air India baleset - Fotó: HANDOUT / CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORC

Air India baleset után perelnek a hozzátartozók

Az Air India 171-es járata június 12-én zuhant le röviddel a felszállás után, miközben Ahmedabadból London felé tartott. A tragédia 260 halálos áldozattal járt, és az áldozatok családjai most jogi útra terelték az ügyet.

A kedden, Delaware állam felsőbíróságán benyújtott keresetben a felperesek azt állították, hogy a Boeing 787-8 Dreamliner egyik hibás üzemanyag-elzáró kapcsolója okozta a tragédiát. A reteszelő mechanizmus hiánya vagy hibája miatt a kapcsoló véletlenül kikapcsolható volt, ami üzemanyag-ellátási zavarhoz és a felszálláshoz szükséges tolóerő elvesztéséhez vezetett.

A kereset szerint a Boeing és a kapcsolót gyártó Honeywell is tudott a kockázatról, mivel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már 2018-ban figyelmeztette őket a reteszelő mechanizmusok problémáira. Ennek ellenére nem hoztak megfelelő intézkedéseket.

Az Indiai Repülőbalesetek Vizsgálati Hivatalának előzetes jelentése szintén hiányosságokra mutatott rá. Az Air India nem végezte el az ajánlott ellenőrzéseket, és a karbantartási nyilvántartásokból kiderült: a fojtószelep-vezérlő modult, ahol az üzemanyag-kapcsolók találhatók, már 2019-ben és 2023-ban is cserélték – írja a The Guardian.