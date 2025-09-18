Hírlevél

Rendkívüli

Halálzóna és mészárlás: jön a háború legvéresebb csatája

Air India

Halálos hiba, dühös családok – beperlik a Boeinget az Air India-tragédia miatt

1 órája
Az áldozatok családjai szerint két cég, a Boeing és a Honeywell hibája vezetett a katasztrófához. Az Air India baleset miatt indított per súlyos kérdéseket vet fel a repülésbiztonságban.
Air Indiabalesettragédia

Az Air India baleset után négy áldozat családja keresetet nyújtott be az Egyesült Államokban. A Boeing elleni per középpontjában egy hibás üzemanyag-kapcsoló áll, amely szerintük a tragédiát okozta.

air india baleset, This handout taken and posted on the X (formerly Twitter) account of the Central Industrial Security Force (CISF) On June 12, 2025 shows the back of an Air India plane after it crashed in a residential area near the airport in Ahmedabad. The London-bound Air India flight 171 passenger plane crashed on June 12 in India's western city of Ahmedabad with 242 on board, aviation officials said in what the airline called a "tragic accident". (Photo by Handout / CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (CISF) " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Tűzoltók dolgoznak azon a helyszínen, ahol egy repülőgép, az Air India 171-es járata lezuhant egy lakóövezetben Ahmedabad repülőtere közelében 2025. június 12-én Ez volt a borzalmas Air India baleset - Fotó: HANDOUT / CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORC

Air India baleset után perelnek a hozzátartozók

Az Air India 171-es járata június 12-én zuhant le röviddel a felszállás után, miközben Ahmedabadból London felé tartott. A tragédia 260 halálos áldozattal járt, és az áldozatok családjai most jogi útra terelték az ügyet.

A kedden, Delaware állam felsőbíróságán benyújtott keresetben a felperesek azt állították, hogy a Boeing 787-8 Dreamliner egyik hibás üzemanyag-elzáró kapcsolója okozta a tragédiát. A reteszelő mechanizmus hiánya vagy hibája miatt a kapcsoló véletlenül kikapcsolható volt, ami üzemanyag-ellátási zavarhoz és a felszálláshoz szükséges tolóerő elvesztéséhez vezetett.

Az Air India baleset tragikus képeit itt tekintheti meg.

A kereset szerint a Boeing és a kapcsolót gyártó Honeywell is tudott a kockázatról, mivel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) már 2018-ban figyelmeztette őket a reteszelő mechanizmusok problémáira. Ennek ellenére nem hoztak megfelelő intézkedéseket.

Az Indiai Repülőbalesetek Vizsgálati Hivatalának előzetes jelentése szintén hiányosságokra mutatott rá. Az Air India nem végezte el az ajánlott ellenőrzéseket, és a karbantartási nyilvántartásokból kiderült: a fojtószelep-vezérlő modult, ahol az üzemanyag-kapcsolók találhatók, már 2019-ben és 2023-ban is cserélték – írja a The Guardian.

 

