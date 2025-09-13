Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lebuktak az ukránok: nagyon súlyos dologgal vádolják őket

Akon

Újabb sokk a sztárvilágban: 29. házassági évforduló helyett válás?

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy újabb híresség házassága került válságba, miután közel három évtized után megromlott a kapcsolatuk. Az énekes feleségének döntése sokakat meglepett, hiszen 29 év közös múlt áll mögöttük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Akonfeleségházassági évfordulóválás

A bírósági iratok szerint a válókereset oka kibékíthetetlen ellentétekre vezethető vissza. Akon és párja alig néhány nap múlva ünnepelhették volna a 29. házassági évfordulójukat, ehelyett a sztár felesége benyújtotta a válópert írja a Bors.

Akon
Senki sem látta előre: Akon felesége a válás mellett döntött.
Fotó: Unsplash

Akon házassága drámai fordulatot vett

Tomeka Thiam a közös, 17 éves lányuk jogi felügyeletét osztottan, a fizikai felügyeletet viszont saját maga számára kérte. Emellett házastársi tartásra is igényt tart, ugyanakkor azt szeretné, hogy férje ne kérhessen tőle hasonló támogatást. A helyzetet bonyolítja, hogy az énekes poligám kapcsolatban él, és összesen kilenc gyermek édesapja. Akon korábban nyíltan beszélt arról, hogy a poligámia számára a kulturális hagyományai része. A válás körülményei egyelőre tisztázatlanok, az érintett fél nyilvánosan még nem reagált a hírekre.

Válások a magyar sztárvilágban

Az utóbbi időben több magyar sztárpár kapcsolata is véget ért. Talán sokakat meglepett, másokat kevésbé, hogy Sthol András nyár elején bejelentette, hogy felbontják a házasságukat Vicával és elválnak. Rubint Rella fitneszedző és a focista férje három év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják tovább. Korábban Tomán Szabina és Árpa Attila, valamint Tóth Gabi és Krausz Gábor válása is nagy port kavart. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!