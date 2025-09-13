Újabb sokk a sztárvilágban: 29. házassági évforduló helyett válás?

A bírósági iratok szerint a válókereset oka kibékíthetetlen ellentétekre vezethető vissza. Akon és párja alig néhány nap múlva ünnepelhették volna a 29. házassági évfordulójukat, ehelyett a sztár felesége benyújtotta a válópert – írja a Bors.

Senki sem látta előre: Akon felesége a válás mellett döntött.

Fotó: Unsplash

Akon házassága drámai fordulatot vett

Tomeka Thiam a közös, 17 éves lányuk jogi felügyeletét osztottan, a fizikai felügyeletet viszont saját maga számára kérte. Emellett házastársi tartásra is igényt tart, ugyanakkor azt szeretné, hogy férje ne kérhessen tőle hasonló támogatást. A helyzetet bonyolítja, hogy az énekes poligám kapcsolatban él, és összesen kilenc gyermek édesapja. Akon korábban nyíltan beszélt arról, hogy a poligámia számára a kulturális hagyományai része. A válás körülményei egyelőre tisztázatlanok, az érintett fél nyilvánosan még nem reagált a hírekre.

Válások a magyar sztárvilágban

Az utóbbi időben több magyar sztárpár kapcsolata is véget ért. Talán sokakat meglepett, másokat kevésbé, hogy Sthol András nyár elején bejelentette, hogy felbontják a házasságukat Vicával és elválnak. Rubint Rella fitneszedző és a focista férje három év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják tovább. Korábban Tomán Szabina és Árpa Attila, valamint Tóth Gabi és Krausz Gábor válása is nagy port kavart.