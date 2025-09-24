Hírlevél

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

időskori

Aktív öregkor? A tudósok szerint ez a 7 szabály segíthet

Lelassítható az öregedés folyamata? A kutatók szerint az aktív öregkor hét szabálya támogatja az öregedés lassítását és az időskori életminőség javítását. Ezek az alapelvek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az életminőség Magyarországon és világszerte mérhetően javuljon.
A szakértők szerint az aktív öregkor eléréséhez hét alapelvet kell követni. Ezek nemcsak az öregedés lelassítását szolgálják, hanem hozzájárulnak az időskori életminőség javulásához és a hosszú élettartam eléréséhez is - írja  FoxNews.

Az aktív öregkor alapja a mozgás, a kapcsolatok és a megelőzés – ez a hosszú élet titka.
Az aktív öregkor alapja a mozgás, a kapcsolatok és a megelőzés – ez a hosszú élet titka. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Az aktív öregkor 7 szabálya a hosszú életért

Pozitív hozzáállás – A jókedv és az optimista szemlélet bizonyítottan lassítja a stressz okozta folyamatokat. Ez kulcsfontosságú az egészséges öregedés szempontjából, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyors öregedés helyett a lassú öregedés legyen jellemző.

Tudatosság – A folyamatos tájékozódás új kutatásokról – legyen szó trombózis megelőzésről, rák megelőzéséről, vagy a helyes étrendről – segíti a megelőzést és az életminőség vizsgálatát.

Fizikai és szellemi aktivitás – Az aktivitás alapvető. A napi mozgás, a mentális aktivitás és az új dolgok tanulása megőrzi az életerőt. Ez segít a férfi öregedés jelei és a női öregedés jelei ellen is.

Célok időskorban – Az élet értékét az adja, ha mindig van miért küzdeni. Aki tisztában van azzal, mi az élet célja, és keresi, mi az élet értelme, annak az életminősége kevésbé romlik. Ez a sikeres öregedés jellemzői közé tartozik.

Kapcsolatok ápolása – A család és barátok iránti kötődés bizonyítottan javítja az időskori életminőséget, és lassítja az öregedés jellemzőit.

Önállóság – Az önálló életvitel és a pénzügyi biztonság kulcsfontosságú. Ez hozzájárul az életminőség fogalmának betöltéséhez, erősíti az objektív életminőséget, és támogatja a hosszú élet titkát.

Veszélyek elkerülése – A tudatos életvitel része a betegségek és kockázatok kerülése. Ide tartozik a felfázás megelőzése, a megfázás megelőzése, a vesekő megelőzése, valamint az online csalások kivédése.

Mi a jó életminőség titka?

A szakértők szerint az életminőség javítása nemcsak testi, hanem lelki kérdés is. Az életminőség mérése, az életminőségi index és az életminőség teszt mind segítenek abban, hogy feltárjuk az életminőség romlásának okait. A telomerek öregedés folyamatának lassítása a kutatások szerint szintén hozzájárulhat az öregedés megállításához.

Az élet értelme és az öregedés lassítása

A kutatók hangsúlyozzák: a mi az élet, a mi az élet célja és a mi az élet értelme kérdések megválaszolása alapvető része a boldog időskornak. Az új célok, a közösségi élet és az aktivitás mind segítenek abban, hogy az életminőség javulása még időskorban is elérhető legyen. Ez egyben választ ad arra is, hogy mi a hosszú élet paradoxon: miközben az idő múlik, a megélt évek minősége a tudatos döntéseken múlik.

További módszerek az öregedés lassítására. 

 

