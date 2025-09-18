Luxusórák, műkincsek és családi perpatvar – ez Alain Delon hagyatéka

Alain Delon nyáron bekövetkezett halála után nem csupán művészi örökséget hagyott maga után, hanem jelentős vagyont is, amely most komoly viták és jogi eljárások középpontjába került.

Alain Delon 88 éves korában hunyt el

Fotó: Toshiaki Shimizu / The Yomiuri Shimbun via AFP

A legendás színész végrendeletét és vagyonának felosztását egyre több kérdés övezi – a családon belüli feszültségek és egy eltűnt luxusóra is tovább bonyolítja a helyzetet.

A 2022-ben írt végrendelet szerint lánya, Anouchka kapja a vagyon felét, míg fiai, Anthony és Alain-Fabien, a maradékot fele-fele arányban. Alain-Fabien azonban jogi úton megtámadta a végrendeletet, azt állítva, hogy apja már nem volt teljesen beszámítható a dokumentum aláírásakor. Az ügy jelenleg bíróságon van, és várhatóan csak 2026-ra zárul le – írja a vg.hu.

Eltűnt Alain Delon luxusórája

Az örökségi vita egyik szimbolikus eleme egy eltűnt Bulgari karóra, amely mintegy 17 ezer eurót (6,63 millió forint) ér, és Delon svájci széfjéből veszett el. A rendőrségi nyomozás eredménytelenül zárult, és az eset sokak szerint jól szimbolizálja a hagyaték körüli zűrzavart. Bár az eltűnt óra értéke a teljes, 50 millió euróra becsült hagyatékhoz képest csekély, mégis jelképévé vált annak, hogyan tűnhetnek el fontos tárgyak és értékek egy ilyen feszültségekkel teli örökségi folyamatban.

További bonyodalmat okoz, hogy nem egyértelmű, Svájcban vagy Franciaországban kell-e megadóztatni az örökséget – ez akár milliós különbséget is jelenthet az örökösök számára. A jogászok szerint ez az ügy precedenst teremthet a jövőbeni nemzetközi öröklési vitákban is, különösen azokban az esetekben, ahol a vagyon több országban található, és az örökösök sem egy országban élnek.

Alain Delon életművét világszerte elismerik, ám halála után hagyatékát nemcsak tisztelet, hanem jogi és családi konfliktusok is övezik.