Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
hagyaték

Luxusórák, műkincsek és családi perpatvar – ez Alain Delon hagyatéka

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A francia filmművészet talán legikonikusabb alakja az idén nyáron hunyt el. Alain Delon halála után komoly örökségi vita alakult ki a családtagok között. A legendás művész hagyatékát mintegy 50 millió euróra becsülik, amelybe svájci és francia ingatlanok, értékes műtárgyak, filmes jogdíjak és luxuscikkek – köztük ritka karórák – tartoznak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hagyatékAlain DelonvégrendeletFranciaországszínészműkincshalál

Alain Delon nyáron bekövetkezett halála után nem csupán művészi örökséget hagyott maga után, hanem jelentős vagyont is, amely most komoly viták és jogi eljárások középpontjába került.

FILE: French actor Alain Delon is seen in Shibuya Ward, Tokyo, Japan on December 26, 2022. Alain Delon died at the age of 88 at his home in Dechy, according to his three children on August 18th, 2024.( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Toshiaki Shimizu / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Alain Delon 88 éves korában hunyt el
Fotó: Toshiaki Shimizu / The Yomiuri Shimbun via AFP

A legendás színész végrendeletét és vagyonának felosztását egyre több kérdés övezi – a családon belüli feszültségek és egy eltűnt luxusóra is tovább bonyolítja a helyzetet. 

A 2022-ben írt végrendelet szerint lánya, Anouchka kapja a vagyon felét, míg fiai, Anthony és Alain-Fabien, a maradékot fele-fele arányban. Alain-Fabien azonban jogi úton megtámadta a végrendeletet, azt állítva, hogy apja már nem volt teljesen beszámítható a dokumentum aláírásakor. Az ügy jelenleg bíróságon van, és várhatóan csak 2026-ra zárul le – írja a vg.hu.

Eltűnt Alain Delon luxusórája

Az örökségi vita egyik szimbolikus eleme egy eltűnt Bulgari karóra, amely mintegy 17 ezer eurót (6,63 millió forint) ér, és Delon svájci széfjéből veszett el. A rendőrségi nyomozás eredménytelenül zárult, és az eset sokak szerint jól szimbolizálja a hagyaték körüli zűrzavart. Bár az eltűnt óra értéke a teljes, 50 millió euróra becsült hagyatékhoz képest csekély, mégis jelképévé vált annak, hogyan tűnhetnek el fontos tárgyak és értékek egy ilyen feszültségekkel teli örökségi folyamatban.

További bonyodalmat okoz, hogy nem egyértelmű, Svájcban vagy Franciaországban kell-e megadóztatni az örökséget – ez akár milliós különbséget is jelenthet az örökösök számára. A jogászok szerint ez az ügy precedenst teremthet a jövőbeni nemzetközi öröklési vitákban is, különösen azokban az esetekben, ahol a vagyon több országban található, és az örökösök sem egy országban élnek.

Alain Delon életművét világszerte elismerik, ám halála után hagyatékát nemcsak tisztelet, hanem jogi és családi konfliktusok is övezik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!