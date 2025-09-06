Nem mindegy, hány éves, így hat az alkohol a különböző korosztályokra

Az amerikai táplálkozási irányelvek szerint mértékletes alkoholfogyasztásnak számít, ha a férfiak napi legfeljebb két, a nők pedig napi egy italt fogyasztanak. Az alkohol hatásai azonban nagymértékben függenek attól, hogy épp húszas, harmincas vagy negyvenes éveinket tapossuk.
Geriáter és demencia-kutató Dr. Elizabeth Landsverk szerint a húszas évek a szervezet ellenálló időszaka. A máj és az agy ilyenkor még nagyobb kapacitással dolgozik, ezért a másnaposság is enyhébb lehet. Ugyanakkor a frontális lebenyek – amelyek a gondolkodásért és az ítélőképességért felelősek – még nem teljesen fejlettek, így könnyebb kockázatvállaló szokásokat kialakítani.
Harmincas éveinkben továbbra is észrevétlen maradhat a mértékletes ivás, ha általános egészségi állapotunk jó. Ha azonban elhízással, cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással küzdünk, az alkoholfogyasztás növeli a nem alkoholos zsírmáj, a cirrózis és a szív-érrendszeri betegségek kockázatát. Negyvenes éveinkben az elhízás, a cukorbetegség és a magas koleszterinszint összességében fokozza a szívroham, a stroke és az alkoholhoz kapcsolódó demencia esélyét.
Ötvenéves kor felett a mérsékelt ivás is igazán ártalmas lehet. Az alkohol ebben az életszakaszban nemcsak az érrendszeri károsodás és a demencia kockázatát fokozza, hanem az emlő-, a nyelőcső- és a májrák esélyét is emeli. A jó alvás megszerzése is nehezebbé válik, mivel az alkohol mellett a koffein és a dohányzás is gátolja a pihenést. Hatvanéves kor körül drámaian csökken az alkohol-dehidrogenáz enzim mennyisége, így egy pohár bor is elég ahhoz, hogy másnap nehéz napunk legyen.
Dr. Landsverk csokoládészelet-analógiája szerint az alkohol ugyanúgy élvezeti cikk, mint egy finom édesség, de hosszú távon testsúlygyarapodáshoz, vércukorszint-ingadozáshoz és rákos megbetegedésekhez vezethet. A legfrissebb ajánlások heti egy-két pohár italt tartanak elfogadhatónak, de mindenki mérlegelje saját egészségi állapotát és kockázatait. Ha általánosságban jó passzban vagyunk, egy pohár bor egy ízletes vacsora mellett még beleférhet, de ne váljon napi rutinná.