Ez történik a testeddel, ha leállsz az alkohollal – az eredmény sokkoló!

Az alkohol nemcsak a májat, hanem a teljes szervezetet károsítja: szívbetegséget, rákot és agyi károsodást okozhat. A WHO már egyértelműen kijelentette, hogy az alkohol a dohányhoz hasonlóan 1-es kategóriájú rákkeltő, amely legalább hétféle daganattal hozható összefüggésbe-számol be a DailyMail

Az alkohol hatásai a szervezetre: a máj hegesedése, az agy zsugorodása és a szív terhelése is jól látható. Fotó:Wil Stewart/Unsplash



Alkohol után: ezek a leglátványosabb javulások a szervezetben

Már a könnyű vagy mérsékelt ivás is növeli a depresszió, a szívbetegség és a májkárosodás kockázatát. Ugyanakkor a kutatások szerint a szervezet gyorsan képes reagálni:

Alvás és mentális egészség – az alkoholfogyasztás megzavarja az agyi neurotranszmittereket, de már néhány hét absztinencia után érezhetően javul az alvásminőség és a hangulat.

Emésztés és reflux – a gyomorirritáció és a savas reflux sokaknál pár nap után enyhül, ha elhagyják az italt.

Szív és keringés – az alkohol emeli a vérnyomást és elősegíti a vérrögképződést, ám az elhagyása után azonnal javul a szív terhelése.

Agy egészsége – az alkohol zsugorítja az agyszövetet és rontja a memóriát, de a józanság visszaállítja a kognitív működést.

Máj és rákmegelőzés – a máj hegesedése, zsírosodása és a cirrózis életveszélyes állapothoz vezethet, viszont hosszabb távú absztinencia drámaian csökkenti a kockázatot.

A brit NHS szerint legfeljebb heti 14 egység alkohol fogyasztható – ez hat korsó sörnek vagy tíz kis pohár bornak felel meg. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a legjobb döntés az alkoholfogyasztás teljes elhagyása, mert a szervezet gyógyulása már az első nap elkezdődik.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az alkohol eltérő módon hat a különböző életkorokban.