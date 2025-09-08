Ez történik a testeddel, ha leállsz az alkohollal – az eredmény sokkoló!
Az alkohol évtizedek óta része a mindennapoknak, pedig a tudomány egyre világosabban mutatja: nincs biztonságos mennyiség. Az alkohol hatásai a szívre, májra és agyra már kisebb mennyiségben is pusztítóak, ugyanakkor a jó hír, hogy a szervezet képes meglepően gyorsan regenerálódni, ha abbahagyjuk az ivást.
Az alkohol nemcsak a májat, hanem a teljes szervezetet károsítja: szívbetegséget, rákot és agyi károsodást okozhat. A WHO már egyértelműen kijelentette, hogy az alkohol a dohányhoz hasonlóan 1-es kategóriájú rákkeltő, amely legalább hétféle daganattal hozható összefüggésbe-számol be a DailyMail
Alkohol után: ezek a leglátványosabb javulások a szervezetben
Már a könnyű vagy mérsékelt ivás is növeli a depresszió, a szívbetegség és a májkárosodás kockázatát. Ugyanakkor a kutatások szerint a szervezet gyorsan képes reagálni:
Alvás és mentális egészség – az alkoholfogyasztás megzavarja az agyi neurotranszmittereket, de már néhány hét absztinencia után érezhetően javul az alvásminőség és a hangulat.
Emésztés és reflux – a gyomorirritáció és a savas reflux sokaknál pár nap után enyhül, ha elhagyják az italt.
Szív és keringés – az alkohol emeli a vérnyomást és elősegíti a vérrögképződést, ám az elhagyása után azonnal javul a szív terhelése.
Agy egészsége – az alkohol zsugorítja az agyszövetet és rontja a memóriát, de a józanság visszaállítja a kognitív működést.
Máj és rákmegelőzés – a máj hegesedése, zsírosodása és a cirrózis életveszélyes állapothoz vezethet, viszont hosszabb távú absztinencia drámaian csökkenti a kockázatot.
A brit NHS szerint legfeljebb heti 14 egység alkohol fogyasztható – ez hat korsó sörnek vagy tíz kis pohár bornak felel meg. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a legjobb döntés az alkoholfogyasztás teljes elhagyása, mert a szervezet gyógyulása már az első nap elkezdődik.