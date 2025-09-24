Erre senki nem gondolt: újabb furcsa hatása derült ki az alkoholnak

Az idei Ig Nobel-díj egyik legmeglepőbb eredménye azt mutatja, hogy az alkohol valóban segíthet a nyelvtanulásban. A Bath Egyetem kutatói 50 német diákot vizsgáltak: a résztvevők fele vizet, a másik fele egy pohár vodkát kapott, mielőtt idegen nyelven kellett beszélgetniük - írja az Independent.

A kutatás szerint az alkohol kis mennyiségben felszabadultabbá teszi a nyelvtanulást. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A beszélgetéseket anyanyelvi holland bírák értékelték, akik nem tudták, ki ivott alkoholt. Az eredmények szerint egy kevés ital után bátrabbak és gördülékenyebbek voltak a diákok. A kiejtésük is szebbnek tűnt, amit a kutatók a csökkent nyelvi szorongás számlájára írtak.

Alkohol és az Ig Nobel-díj tanulságai

Dr. Inge Kersbergen ugyanakkor figyelmeztetett: ez nem jelenti azt, hogy a sok alkohol javítaná a teljesítményt.

A kísérletben szereplő mennyiség egy pohár bornak felelt meg, ennél több viszont inkább ronthatja a nyelvi képességeket.

Az Ig Nobel-díj célja minden évben, hogy olyan kutatásokat díjazzon, amelyek először megnevettetik, majd elgondolkodtatják a közönséget. Az idei ceremóniát Bostonban tartották, ahol több hasonlóan szokatlan tudományos eredményt is bemutattak.

Ha több érdekes és akár mókás kutatás is érdekli, itt tud róluk olvasni.