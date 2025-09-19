Alkoholfogyasztás: ha ezeket tapasztalja, ideje megállni!

Ha gyakran nehezen tud összpontosítani, az az alkoholfogyasztás következménye is lehet. A máj csak meghatározott mennyiséget tud lebontani óránként, így a felesleg az agyműködésre is hatással van.
Bár az ital elsőre ellazít, valójában az alkoholfogyasztás rontja az alvásminőséget. Az éberséget fokozó hormonok megemelkednek, így a pihenés felszínesebbé válik.
Ha egyre inkább az alkoholfogyasztás ad önbizalmat vagy jókedvet, az komoly figyelmeztető jel. Az ital nem megoldás a problémákra, hanem könnyen függőséget okozhat.
Amikor már több pohár bor vagy sör kell ahhoz, hogy ugyanúgy érezze magát, az a tolerancia növekedését jelzi. Ez a túlzott alkoholfogyasztás egyik legbiztosabb jele.
Ha a napodat úgy szervezi, hogy legyen idő inni, vagy a jutalom mindig egy pohár bor, az már a túlzott alkoholfogyasztás tünete.
Korábban írtunk arról is, hogy az agyra milyen hatással az alkoholfogyasztás .
Az eredeti cikk a Focus oldalán található.