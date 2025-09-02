Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Franciaországban bejelentették, pontosan mikor tör ki a világháború

sörpiac

Történelmi mélyponton a sörfogyasztás – közben egy másik ital szárnyal

39 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sörfogyasztók figyelem! Németországban soha nem látott lendületet kapott az alkoholmentes sör fogyasztása. A fiatalok trendi választásként tekintenek rá, míg a hagyományos sör értékesítése történelmi mélyponton van. A sörpiac változása Európában és Magyarországon is érezhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sörpiacsöralkoholmentes sör

Az alkoholmentes sör fogyasztása egyre inkább a modern életmód részévé válik, miközben a hagyományos sör háttérbe szorul. A jelenség az egész európai sörpiacot átalakítja.

alkoholmentes sör fogyasztása
Az alkoholmentes sör fogyasztása jelentősen átalakítja a sörpiacot (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Alkoholmentes sör fogyasztása és a sörpiac új irányai

Németországban ugrásszerűen megnőtt az alkoholmentes sör fogyasztása, miközben a hagyományos sör eladásai jelentősen visszaestek. A fiatal német fogyasztók körében az „alkoholmentes” opció ma már trendi választásnak számít: egészségtudatos, modern életmód részeként jelenik meg. Az elmúlt években a „zero” italok eladása megduplázódott, míg a teljes sörpiac mélypontra került – hasonló jelenségről ír a Beverage Daily is. Sokan a tudatos életvitel, a sport, a vezetés vagy egyszerűen a változó ízlésvilág miatt választják ezt az alternatívát.

sör, alkoholmentes sör, alkoholmentes sör fogyasztása
alkoholmentes sör fogyasztása
Fotó: Unsplash

Ízesített alkoholmentes sörök és a fiatalok új ivási szokásai 

A sör készítése több ezer éves múltra tekint vissza, mégis képes megújulni. Az új típusok nemcsak ízvilágukkal, hanem egészségtudatos és fenntartható szemléletükkel is hódítanak. A hagyományos árpa és komló mellett megjelent a quinoa, a rizs, sőt a gomba is mint alapanyag. Ezek az italok új választ adnak a fogyasztói igényekre, és jól illeszkednek a növekvő egészséges étkezési trendhez.

A sör habját a benne lévő fehérjék és az erjedés hossza határozza meg – nem mindig a csapolás hibája, ha laposan érkezik.
A sör habját a benne lévő fehérjék és az erjedés hossza határozza meg – nem mindig a csapolás hibája, ha laposan érkezik.
Fotó: Unsplash

A német sörkultúra ikonikus, mégis válságban van. 2025 első félévében a sörfogyasztás több mint 6 százalékkal csökkent, először esett 4 milliárd liter alá. A gyárbezárások megszaporodtak, sok régi sör már veszélybe került. 

Ezzel szemben az alkoholmentes sör eladásai 2013 óta 109%-kal nőttek. Az Erdinger főzde szerint termelésük negyedét ma már alkoholmentes italok adják, amelyekkel főként a fiatalokat célozzák meg.

Bár sörkultúra erős, de az italokat új kontextusokban kell vonzóvá tenni, például sporteseményeken. Erről a növekvő trendről ír a USA Today cikke is.

  • A münchen közeli Erdinger sörfőzde az 1880-as évek óta főz sört, vezérigazgatója, Stefan Kreisz szerint pedig változnak az ivási szokások: ma már a termelésük negyedét alkoholmentes sör teszi ki.
Fotó: Unsplash

Miért lett népszerűbb az alkoholmentes sör Németországban?

A müncheni bárok tapasztalatai is mutatják a változást: a vendégek tudatosabban választanak, az ivás része marad az életnek, de 

a sör fogyasztása közben egyre gyakrabban kerül elő az alkoholmentes opció is.

Még mindig nagy a különbség: egy átlagos este több száz liter hagyományos sör fogy, szemben néhány tíz liter alkoholmentessel. Ugyanakkor Bajorországban és fesztiválokon, például a bambergi Sandkerwa rendezvényen, a hagyományos sör továbbra is virágzik – írja a BBC.

Az árakban is óriási a különbség Európában. Egy korsó sör ára Szófiában 2 euró, Koppenhágában 8, Reykjavíkban pedig már 10 euró körül mozog. Budapesten 2,5, Prágában 2,4 euró az átlag, ráadásul az Eurostat szerint Budapesten a legolcsóbb az alkoholos ital az egész EU-ban. Ez a különbség az európai sörpiac sokszínűségét is jól mutatja.

Kik választják főleg az alkoholmentes söröket? 

Közben egyre több márka kínál alkoholmentes sört, köztük ízesített alkoholmentes söröket is, amelyek különösen a fiatalabb fogyasztókat célozzák. 

Mára minden nagyobb bolt és szórakozóhely kínál alkoholmentes söröket, sőt, egyes kocsmákban csapolt változattal is találkozhatunk.

Nem véletlen, hogy sokan keresik az interneten: „Legjobb alkoholmentes sör”, vagy épp az „Európa legjobb sörei” kifejezést.

A kérdés tehát már nem az, hogy sört iszunk-e, hanem az, milyen formában. A sörfogyasztás átalakul, a hagyományos és az alkoholmentes italok párharca pedig jól mutatja, hogyan alakítja át a tudatosság és a változó kultúra a teljes sörpiacot.

Mi a helyzet a magyar sörpiaccal?

Magyarországon a sörpiacot elsősorban az árak teszik figyelemre méltóvá: Budapesten egy korsó csapolt sör átlagosan 2,5 euró, amivel az egyik legolcsóbbnak számít egész Európában. A külső kerületekben prémium hazai termék esetében is találni 2 euró alatti árszintet. 

Közben a hazai kínálatban is megjelentek az alkoholmentes italok: szinte minden nagyobb márka piacra dobta saját zero változatát, köztük ízesített alkoholmentes söröket is, amelyek a fiatalabb korosztály körében különösen népszerűek.

Az új sörtípusok, például a gyümölcsös és fehérjeközpontú főzetek, valamint a nem hagyományos alapanyagokból – akár quinoából vagy rizsből – készülő italok is egyre inkább teret nyernek a magyar piacon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!