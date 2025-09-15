Felháborító, amit ez a tanár csinált a fiatal diákjával

Alley Bardfield története sokaknak gyomorforgató.

Az amerikai tanárnő a 11 éves diákjával létesített szexuális kapcsolatot.

A nő állította, a fiú közeledett hozzá, és az egész az ő ötlete volt. A furcsa szerelmi sztorira akkor derült fény, amikor a fiú szülei gyanút fogtak, mert észrevették, hogy a gyerekük otthon furcsán viselkedik. Miután átnézték a srác telefonját és a közösségi médiaoldalát, rájöttek, hogy a tanárnő házát látogatta. Az aktus azon az ágyon történt, amelyet a férjével osztott meg a nő az otthonukban. A fiatal aztán mindent bevallott a szüleinek, akik értesítették a rendőrséget. A hatóságok rábukkantak a fiukról és a tanárról készült közös fotókra is, amelyeket a tanár otthonában találtak – írja a Daily Star.

Amúgy a nőt úgy buktatták le, hogy a diák üzenetet küldött neki, hogy elhagyja a várost, de reméli, visszatérése után újra láthatja. Bardfield ezt válaszolt: „Mindig szívesen látlak. Én is szeretlek és hiányzol” – írta.

Alley Bardfield mindent beismert

A rendőrök ezután tartóztatták le a hölgyet. A kihallgatáson megkérdezték tőle, miért küldött meztelen fotókat a fiúnak, a nő így válaszol: „Folyamatosan kérte, és nem hagyott békén”. Bardfield végül beismerte, hogy a kiskorú ellen elkövetett szexuális aktust. Azonnal elbocsátották állásából. Alley Bardfield ítéletét szeptember 25-én hirdetik ki. A kiskorú elleni szexuális bántalmazásért akár 60 év börtönbüntetést is kaphat.