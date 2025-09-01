Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

alvás

Tudatosság álmok nélkül – Létezik egy alvás, amiben csak „vagy”

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Néhány ember számára az alvás egy különös éberségi formát hoz magával. Nem álom, hanem egy csendes éberség, tartalom nélküli alvás. Ez a kevéssé ismert állapot kulcs lehet a tudomány egyik legnagyobb rejtélyéhez: mit jelent valójában a tudat, a tudatosság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alváséberségtudatosságálom

Egyes emberek alvás közben olyan szokatlan tudatállapotot tapasztalnak, amelyben nincsenek álmok, gondolatok vagy képek – csupán a tiszta éberség marad.

alvás A woman sleeping peacefully in a white bed with her head resting on a pillow, her dark hair spread out, and a serene expression on her face. (Photo by LB Studios / Connect Images via AFP), alvás
Az immunrendszer jó működéséhez fontos a kielégítő alvás
Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Ezt az állapotot „objektum nélküli tudatosságnak” nevezik, és kutatók szerint új lehetőségeket nyithat a tudat mibenlétének megértésében. 

Ez a jelenség régóta jelen van keleti filozófiákban, például az indiai Advaita Vedanta vagy a tibeti buddhista Dzogchen hagyományban. Ezek szerint lehetséges alvás közben is tudatosnak lenni, anélkül hogy bármi konkrét tárgyra irányulna a figyelmünk – írja a sciencealert.com.

Ébren alvás közben

Egy friss tanulmányban kutatók több száz embert kérdeztek meg ilyen élményekről. A válaszok alapján sokan számoltak be arról, hogy tudatuk ébren maradt alvás közben, de semmit sem tapasztaltak – nem álmodtak, nem gondolkodtak, csak „voltak”. Ez az állapot különösen izgalmas a tudatkutatás szempontjából, mivel megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy a tudatosság mindig valamilyen tárgyra irányul. Ha tudat létezhet önmagában, tartalom nélkül, az alapjaiban írhatja át a jelenlegi tudatelméleteket.

Bár az élményt gyakrabban jelentették meditálók, a kutatás szerint nem kizárólag ők képesek erre. Úgy tűnik, ez egy természetes – bár ritka – állapot, amely sokkal elterjedtebb lehet, mint korábban gondoltuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!