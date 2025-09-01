Tudatosság álmok nélkül – Létezik egy alvás, amiben csak „vagy”

Egyes emberek alvás közben olyan szokatlan tudatállapotot tapasztalnak, amelyben nincsenek álmok, gondolatok vagy képek – csupán a tiszta éberség marad.

Fotó: LB STUDIOS / Connect Images

Ezt az állapotot „objektum nélküli tudatosságnak” nevezik, és kutatók szerint új lehetőségeket nyithat a tudat mibenlétének megértésében.

Ez a jelenség régóta jelen van keleti filozófiákban, például az indiai Advaita Vedanta vagy a tibeti buddhista Dzogchen hagyományban. Ezek szerint lehetséges alvás közben is tudatosnak lenni, anélkül hogy bármi konkrét tárgyra irányulna a figyelmünk – írja a sciencealert.com.

Ébren alvás közben

Egy friss tanulmányban kutatók több száz embert kérdeztek meg ilyen élményekről. A válaszok alapján sokan számoltak be arról, hogy tudatuk ébren maradt alvás közben, de semmit sem tapasztaltak – nem álmodtak, nem gondolkodtak, csak „voltak”. Ez az állapot különösen izgalmas a tudatkutatás szempontjából, mivel megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy a tudatosság mindig valamilyen tárgyra irányul. Ha tudat létezhet önmagában, tartalom nélkül, az alapjaiban írhatja át a jelenlegi tudatelméleteket.

Bár az élményt gyakrabban jelentették meditálók, a kutatás szerint nem kizárólag ők képesek erre. Úgy tűnik, ez egy természetes – bár ritka – állapot, amely sokkal elterjedtebb lehet, mint korábban gondoltuk.