Egy pillanat, ami megállítja a testét – így ismerje fel az alvásparalízist!

Az alvásparalízis olyan jelenség, amely során bár tudatunk teljesen éber, testünk rövid ideig nem képes mozogni vagy beszélni. A legtöbben ilyenkor nyomasztó jelenlétet, sőt, olykor szellemszerű vagy idegen lényeket érzékelnek a szobában. A 39 éves Baland Jalal saját, rémisztő élményei nyomán kutatta a jelenséget, és ma már Harvardon pszichiáterként segíti a hasonló problémákkal küzdőket - írja a CNN.

Rémálom ébren: Mit tehet, ha az alvásparalízis megtámadja?

Fotó: Unsplash

Hogyan alakul ki az alvásparalízis?

Az alvásparalízis jellemzően a REM-alvásba való átmenetkor vagy abból való ébredéskor történik. Ilyenkor az izmok természetes bénultsága miatt a test nem követi az agy parancsait, ami hallucinációkhoz és félelmetes érzésekhez vezethet. Az esetek körülbelül 40%-ában a jelenség vizuális, auditív vagy tapintási illúziókkal jár – például nyomást éreznek a mellkason, vagy „kívülről” érzik a testüket.

Alvásparalízis: kinek kell odafigyelnie?

A stressz, a szorongás, az alvászavarok, az alváshiány és az irracionális alvási ritmus mind növelhetik az alvásparalízis kockázatát. Bár a jelenség önmagában nem veszélyes, ismétlődése szorongást okozhat, ami zavarhatja a mindennapi életet és az energiabeosztást.

Megoldások és kezelési lehetőségek

Az alvásparalízis gyakran javítható rendszeres alvási szokásokkal, stresszkezeléssel és relaxációs technikákkal. Egyes esetekben kognitív viselkedésterápia vagy bizonyos gyógyszerek is segíthetnek a REM-fázis szabályozásában. Baland Jalal saját kutatásai alapján egy meditációs relaxációs módszert is kifejlesztett, amely jelentősen csökkentheti az epizódok számát.

Következtetés

Bár az alvásparalízis ijesztő lehet, fontos tudni, hogy testünk és agyunk természetes folyamatairól van szó.