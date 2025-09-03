Hírlevél

Alzheimer-kór

Áttörés jöhet a rettegett Alzheimer-kór kezelésében

Kutatók azonosították azt a fehérjét ami felelős lehet az Alzheimer-kór kialakulásában. A felfedezés olyan terápiához vezethet, ami enyhíti az öregedés súlyosabb következményeit - publikálta nemrég egy szaklap.
Alzheimer-kórmemóriademenciaidőskori elbutulás

Egy új tanulmány szerint egy, az agy hanyatlásához köthető fehérje kulcsfontosságú lehet a memóriavesztés visszafordításában és az olyan betegségek megelőzésében, mint az Alzheimer-kór. 

Alzheimer-kór - segíthet a betegség kezelében a most azonosított fehérje.
Az illusztráció az idegsejtek (piros) körül kialakuló amiloid plakkokat (sárga) mutatja. Az amiloid plakkok rosszul hajtogatott fehérjék aggregátumai, amelyekről úgy gondolják, hogy döntő szerepet játszanak az Alzheimer-kór kialakulásában.
Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA via AFP

Új terápia segíthet az Alzheimer-kóros betegeknek

Egyre több kutatás mutatja, hogy az öregedés különösen megterheli az agy hippocampusát , amely a tanulásért és a memóriáért felelős. Az öregedés pedig a neurodegeneratív rendellenességek, például a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór domináns kockázati tényezője. 

A Nature Aging folyóiratban megjelent új tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy

 az FTL1 néven ismert fehérje kulcsfontosságú ebben a hanyatlásban.

A kutatók remélik, hogy az agyban az FTL1 hatását blokkoló terápiák pozitív eredményeket hozhatnak a demenciában szenvedő betegek számára. 

Ez a fehérje közreműködik az agy öregedésében, és tudjuk, hogyan lehet ellene védekezni. Reményteljes időszak ez az öregedés biológiájának kutatásában.

 -  mondta Saul Villeda a tanulmány szerzője, a Kaliforniai Egyetem kutatója. 
 

 

