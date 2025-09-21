Ezek a termékek életveszélyesek! Visszahívási botrány az egyik legnagyobb webáruháznál

Az elmúlt hetekben az Amazon webáruházából nagyjából félmillió darabnyi különféle, főleg kínai árút vontak vissza biztonsági aggályok miatt – tűzveszély, fulladás vagy sérülés kockázata miatt, elsősorban csecsemők és kisgyermekek esetében.

Komoly visszahívást jelentett be az Amazon

Fotó: Wolf von Dewitz / dpa Picture-Alliance via AFP

A félmillió termék között a legnagyobb aggodalmat egy hordozható ventilátor, az IcyBreeze Buddy okozta, amelynek lítium-ion akkumulátora túlmelegedhet, és már több tűzesetet is okozott.

Szintén tűzveszélyesnek minősítették az Anker márkájú power bankokat, amelyek több modellje robbanásveszélyt hordoz magában, és több égési sérülést is okoztak felhasználóknál - írja az NY Post.

A gyermekek számára készült termékek között is akadtak komoly hiányosságok. Az LXDHSTRA nevű cég babapárnái és rácsvédői nem felelnek meg az amerikai biztonsági előírásoknak, kialakításuk miatt fulladás- és beszorulásveszélyt jelentenek a csecsemőkre. A YooxArmor gyerekbiciklis sisakok szintén veszélyesnek bizonyultak: nem nyújtanak megfelelő védelmet ütközés esetén, ráadásul hiányos a tamúsítványuk. Emellett a GKKBSJ nevű márka ágymobiljai is visszahívásra kerültek, mivel a bennük található távirányítók gombelemei könnyen hozzáférhetőek a kisgyermekek számára, ami lenyelés esetén életveszélyes belső sérülésekhez vezethet.

Nem is mindig az Amazon szállított

A hatóságok szerint a visszahívások rávilágítanak arra, milyen fontos a termékbiztonsági előírások betartása, különösen az olyan online platformokon, mint az Amazon, ahol a termékek gyakran közvetlenül külföldi gyártóktól származnak. Mindenkit arra kérnek, hogy ha ilyen terméket vásároltak, azonnal hagyják abba annak használatát, és kövessék a visszahívási eljárás részleteit. A visszahívások ismét rámutatnak arra, mennyire fontos a termékbiztonsági szabványok betartása, különösen az online piactereken értékesített, külföldi gyártású termékek esetében.

Amúgy a közelmúltban ennél sokkal nagyobb és komolyabb botrány volt az amerikai webáruháznál. Ahogy azt az Origo megírta, óriási felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, hogy a Charlie Kirk elleni gyilkosságot követően alig néhány órával már felbukkant egy könyv az Amazon kínálatában, amely részletesen „feldolgozta” az esetet.