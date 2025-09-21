Hírlevél

Ezek a termékek életveszélyesek! Visszahívási botrány az egyik legnagyobb webáruháznál

Amazon

Ezek a termékek életveszélyesek! Visszahívási botrány az egyik legnagyobb webáruháznál

A globális amerikai webáruház közel félmillió fogyasztási cikket hív vissza, miután az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság (CPSC) súlyos biztonsági problémákat tárt fel. Az Amazon visszahívott termékei tűz-, robbanás-, fulladás- és sérülésveszélyt jelenthetnek, különösen gyermekekre nézve.
Amazon

Az elmúlt hetekben az Amazon webáruházából nagyjából félmillió darabnyi különféle, főleg kínai árút vontak vissza biztonsági aggályok miatt – tűzveszély, fulladás vagy sérülés kockázata miatt, elsősorban csecsemők és kisgyermekek esetében.

FILED - 14 September 2025, North Rhine-Westphalia, Dortmund: The logo of online retailer Amazon can be seen on the large warehouse of its logistics center. The US company is investing heavily in Germany and creating more jobs. In front of the hall are containers from the parcel service DHL, which transports parcels for Amazon. Photo: Wolf von Dewitz/dpa (Photo by Wolf von Dewitz / dpa Picture-Alliance via AFP)
Komoly visszahívást jelentett be az Amazon
Fotó: Wolf von Dewitz / dpa Picture-Alliance via AFP

A félmillió termék között a legnagyobb aggodalmat egy hordozható ventilátor, az IcyBreeze Buddy okozta, amelynek lítium-ion akkumulátora túlmelegedhet, és már több tűzesetet is okozott. 

Szintén tűzveszélyesnek minősítették az Anker márkájú power bankokat, amelyek több modellje robbanásveszélyt hordoz magában, és több égési sérülést is okoztak felhasználóknál - írja az NY Post.

A gyermekek számára készült termékek között is akadtak komoly hiányosságok. Az LXDHSTRA nevű cég babapárnái és rácsvédői nem felelnek meg az amerikai biztonsági előírásoknak, kialakításuk miatt fulladás- és beszorulásveszélyt jelentenek a csecsemőkre. A YooxArmor gyerekbiciklis sisakok szintén veszélyesnek bizonyultak: nem nyújtanak megfelelő védelmet ütközés esetén, ráadásul hiányos a tamúsítványuk. Emellett a GKKBSJ nevű márka ágymobiljai is visszahívásra kerültek, mivel a bennük található távirányítók gombelemei könnyen hozzáférhetőek a kisgyermekek számára, ami lenyelés esetén életveszélyes belső sérülésekhez vezethet.

Nem is mindig az Amazon szállított

A hatóságok szerint a visszahívások rávilágítanak arra, milyen fontos a termékbiztonsági előírások betartása, különösen az olyan online platformokon, mint az Amazon, ahol a termékek gyakran közvetlenül külföldi gyártóktól származnak. Mindenkit arra kérnek, hogy ha ilyen terméket vásároltak, azonnal hagyják abba annak használatát, és kövessék a visszahívási eljárás részleteit. A visszahívások ismét rámutatnak arra, mennyire fontos a termékbiztonsági szabványok betartása, különösen az online piactereken értékesített, külföldi gyártású termékek esetében.

Amúgy a közelmúltban ennél sokkal nagyobb és komolyabb botrány volt az amerikai webáruháznál. Ahogy azt az Origo megírta, óriási felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, hogy a Charlie Kirk elleni gyilkosságot követően alig néhány órával már felbukkant egy könyv az Amazon kínálatában, amely részletesen „feldolgozta” az esetet.

 

