Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Amelia Earhar

Amelia Earhart aktái napvilágra kerülnek? Trump meglepő bejelentést tett

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Donald Trump újabb titkos iratok kiadását ígérte. A második mondat szerint Amelia Earhart eltűnése a mai napig az egyik legnagyobb repüléstörténeti rejtély.
Amelia Earhar

Amelia Earhart, akit a Smithsonian „a repüléstörténelem leghíresebb női pilótájaként” emleget, 1932-ben első nőként repülte át egyedül az Atlanti-óceánt. Öt évvel később, a világ körberepülésére tett kísérlete közben tűnt el a Csendes-óceán felett. Donald Trump most bejelentette, hogy elrendeli minden Amelia Earhart ügyével kapcsolatos kormányzati akták nyilvánosságra hozatalát – írja az Usatoday.

Amelia Earhart titkos aktái is nyilvánosságra kerülhetnek Trump döntése nyomán
Amelia Earhart titkos aktái is nyilvánosságra kerülhetnek Trump döntése nyomán Fotó: ALBERT BRESNIK / The Paragon Agency

Amelia Earhart rejtélye és Trump korábbi aktakiadásai

Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Eltűnése, csaknem 90 évvel ezelőtt, milliókat ejtett rabul.” Az Amelia Earhart körüli rejtélyt azóta is találgatások kísérik – a kifogyott üzemanyagtól és a tengerbe zuhanástól kezdve a japán fogságon át egészen odáig, hogy titokban új életet kezdett valahol.

Az elnök már más nagy történelmi eseményekhez kötődő akták kiadását is engedélyezte, köztük a Kennedy-merényletek és Martin Luther King Jr. halálának dokumentumait.

Ha nincs képben a történettel akkor itt tud róla többet olvasni.

 

