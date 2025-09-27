Amelia Earhart aktái napvilágra kerülnek? Trump meglepő bejelentést tett

Amelia Earhart, akit a Smithsonian „a repüléstörténelem leghíresebb női pilótájaként” emleget, 1932-ben első nőként repülte át egyedül az Atlanti-óceánt. Öt évvel később, a világ körberepülésére tett kísérlete közben tűnt el a Csendes-óceán felett. Donald Trump most bejelentette, hogy elrendeli minden Amelia Earhart ügyével kapcsolatos kormányzati akták nyilvánosságra hozatalát – írja az Usatoday.

Amelia Earhart titkos aktái is nyilvánosságra kerülhetnek Trump döntése nyomán Fotó: ALBERT BRESNIK / The Paragon Agency

Amelia Earhart rejtélye és Trump korábbi aktakiadásai

Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Eltűnése, csaknem 90 évvel ezelőtt, milliókat ejtett rabul.” Az Amelia Earhart körüli rejtélyt azóta is találgatások kísérik – a kifogyott üzemanyagtól és a tengerbe zuhanástól kezdve a japán fogságon át egészen odáig, hogy titokban új életet kezdett valahol.

Az elnök már más nagy történelmi eseményekhez kötődő akták kiadását is engedélyezte, köztük a Kennedy-merényletek és Martin Luther King Jr. halálának dokumentumait.

