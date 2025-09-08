Hírlevél

Oroszország

Amerikai vadászgépet húztak ki az orosz tóból, hogyan került oda?

Olvasási idő: 2 perc
Egy amerikai gyártmányú P-63 Kingcobra vadászgépet emeltek ki a Kamcsatkán található Vitaminnoye-tó mélyéről – számolt be a Regnum orosz hírügynökség, amely videót is közölt a mentésről.
OroszországrepülőgépEgyesült Államok

A felvételeken látható, ahogy egy helikopter a repülőgép törzsének egy részét, feltehetően a farokrészt húzza ki a vízből.

A gép a második világháború idején került a Szovjetunióba, az Egyesült Államok által biztosított Lend-Lease program keretében. A történészek szerint a most kiemelt P-63-at szovjet pilóta vezette, és 1945-ben zuhant le.

Az emelés időzítése szimbolikus: nemrég, augusztus 18-án és 23-án Kamcsatkán megemlékezéseket és katonai-hadtörténeti bemutatókat tartottak a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából. A program részeként többek között a Sumus-sziget ostromát is felelevenítették történelmi rekonstrukció formájában - írta a Lenta.

 

