Ámokfutó hajtott a fesztiválozók közé, többen életveszélyesen megsérültek

A drámai események a pennsylvaniai Harrisburgban, a Kipona fesztiválon történtek, mely egy amerikai őslakos hagyományokat ünneplő rendezvény. Az ámokfutó miatt három ember megsérült, köztük egy hétéves kisfiú, aki válságos állapotban van – írja a Metro.

Az ámokfutó egy 37 éves nő volt.

Az ámokfutó standokat tarolt le és gázolt a tömeg közé

Egy kerekesszékes nő és egy városi közlekedési dolgozó is kórházba került, az állapotuk stabil. A gyanúsított állítólag egy szívrohamot kapott személyhez száguldó autót vezetett. A szemtanúk szerint viszont szándékosan gázolt a tömegbe.

Ordítás és sikítozás hallatszott, emberek repültek a levegőben, vagy szorultak az autó kerekei alá.

– mondta el az egyik fesztiválozó. A jármű vezetőjét a rendőrök a helyszínen elfogták. Szemtanúk szerint az autó öt háztömbön keresztül száguldott, miközben standokat és embereket sodort el. A hatóságok nyomoznak, a közösség pedig döbbenten próbálja feldolgozni a történteket.

Májusban Liverpoolban gázolt a tömeg közé egy 57 éves férfi. Összesen 65 ember sérült meg, köztük négyen – három felnőtt és egy gyermek – a jármű alá szorultak. Az egyik legnagyobb hasonló jellegű terrortámadás 2016 júliusban történt Nizzában. A terrortámadás következtében 86 ember vesztette életét – köztük sok gyermek –, és mintegy 450-en megsérültek.