Politikai földindulás jöhet Csehországban – Andrej Babis a favorit

A Median ügynökség országos felmérése szerint Csehország lakossága leginkább Andrej Babist látná újra kormányfőként. A kutatást a közszolgálati Cseh Rádió számára készítették, és az október elejére kiírt választások előtt tették közzé.

A Median felmérése szerint Andrej Babis a csehek legnépszerűbb politikusa, 44 százalékuk őt szeretné újra kormányfőnek.

A válaszadók 44 százaléka Babist támogatja, míg Petr Fiala jelenlegi miniszterelnököt csupán 22 százalék. Ennél is népszerűbb Vít Rakusan belügyminiszter (25 százalék) és Tomio Okamura, az SPD elnöke (24 százalék).

Andrej Babis a favorit a választások előtt

Az ANO mozgalom jelenleg 31–32 százalékos támogatottsággal vezeti a népszerűségi listát. A szlovák származású politikus, aki Csehország egyik leggazdagabb embere, 2017 és 2021 között már miniszterelnökként vezette az országot. Az SPD szavazóinak 74, a kommunisták által vezetett Stacilo! koalíció híveinek 64 százaléka szintén Babist támogatja.

A kormánykoalíciós pártok szavazóinak kisebb része is Babis mellett áll: a STAN híveinek 6, a Spolu koalíció támogatóinak 2 százaléka őt látná szívesen a kormány élén. Bár Csehországban eddig mindig koalíciós kormányok alakultak, Babis az ANO önálló kormányzását hangsúlyozza, de koalíciós partnereiről eddig nem nyilatkozott.

Andrej Babist, Csehország korábbi miniszterelnökét és az ANO párt elnökét bottal támadták meg egy kampánygyűlésen Dobrában, Ostrava közelében szeptember 1-jén. A támadó egy mankóval ütötte meg Babis fejét, aki a helyszínen elvesztette eszméletét. A rendőrség még a helyszínen közbelépett, a politikust kórházba szállították.