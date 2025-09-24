Anyád túl szigorú? Lehet, hogy pont ezért leszel sikeres!

Az Essexi Egyetem vizsgálata kimutatta, hogy azok a lányok, akiket következetes, néha szigorú, de szeretetteljes anyai nevelés ért, nagyobb eséllyel tanulnak tovább, végeznek diplomát, és jobban boldogulnak a munka világában, mint azok, akiket elhanyagoltak.

Az anyai szigor a jövőben sokat segíthet a boldogulásban

Fotó: Valeria Ushakova

A friss kutatás szerint pont az anyák mindig sürgető, már-már idegesítő viselkedése segíthet a lányoknak abban, hogy felnőttként sikeresek legyenek.

Bár a tinédzserek szemében az anya állandó nyaggatása gyakran csak stresszt és idegességet okoz, hosszabb távon ezek a folyamatos ösztönzések hozzájárulnak az önfegyelem és a kitartás kialakulásához – írja a Life.

Az ilyen nevelési stílus ráadásul csökkenti annak az esélyét is, hogy a lány korán, tiniként vállaljon gyermeket, ami jelentősen megnöveli a felnőttkori életkilátásait és anyagi biztonságát.

Az anyai nyaggatás előnyei

Fontos azonban kiemelni, hogy nem mindenféle szigor és kontroll vezet jó eredményre: a kutatók hangsúlyozzák, hogy a határozottság és magas elvárások szeretettel, folyamatos kommunikációval és megértéssel párosuljanak, különben könnyen ellentétes hatást válthatnak ki, mint például elzárkózást vagy lázadást.

Összességében tehát az az anya, aki látszólag folyton pörgeti a lányát, igazából olyan életre készíti fel, amelyben a siker és az önállóság alapjai szilárdan megépülnek. Így legközelebb, amikor az anyai nyaggatás bosszant, érdemes arra gondolni, hogy valójában egy titkos sikerrecept részét látjuk.