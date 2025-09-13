Hírlevél

Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

apáca

Apácák szöktek meg az idősek otthonából – nem hiszi el hová mentek

Három nyolcvanas éveiben járó osztrák apáca úgy döntött, hogy hátralévő éveiket nem kívánják idősek otthonában tölteni. Az apácák megszöktek az idősek otthonából és visszatértek oda, ahová a szívük vágyott.
apácaidősek otthonaszökés

A nővérek hosszú évtizedeken át együtt éltek, tanítottak és dolgoztak, mígnem közösségüket hivatalosan feloszlatták. Az apáca közösség felszámolása után a főegyházmegye egy gondozóotthonba helyezte őket, ahol azonban boldogtalanok voltak, ezért úgy döntöttek megszöknek írja a BBC.

apáca
Egyik apáca sem érezte jól magát az idősek otthonában.
Fotó: Getty Images 

Az apáca-lázadás története

Az apácák igazságtalannak tartották, hogy idősek otthonában küldték őket, holott egy rendelet a közösség felszámolása után is engedélyezte az apácák élethosszig tartó tartózkodási jogát, ameddig egészségi állapotuk és mentális képességük megengedi. 

Volt diákjaik és egy lakatos segítségével tértek vissza egykori otthonukba, ahol először víz és áram sem volt. 

Támogatóik azóta élelmet, orvosi segítséget és a legalapvetőbb feltételeket biztosítják számukra. A nővérek szerint joguk van ott maradni, ahol egész életüket szolgálatban töltötték. „Engedelmes voltam egész életemben, de ez már túl sok” – fogalmazott egyikük. 

Az egyházi vezetők viszont azt állítják, az épület nem alkalmas idős emberek lakhatására. Mindeközben egyre több egykori tanítvány keresi fel őket, akik szerint a hely elképzelhetetlen a nővérek nélkül. A közösségi médiában is terjednek a felvételek róluk, amint imádkoznak, misére mennek vagy együtt ebédelnek. A három nővér elhatározta: utolsó éveiket mindenképp a számukra legkedvesebb falak között akarják leélni.

 

