Sokkoló valóság: apák fizetnek prostituáltaknak, hogy fiaikat bevezessék a szex világába

Thaiföldet a világ egyik legkedveltebb turistaparadicsomaként tartják számon, ám Zara McDermott új dokumentumfilmje, a Thailand: A paradicsom sötét oldala a legmegdöbbentőbb történeteket tárja a nézők elé. A The Sun beszámolója szerint a brit műsorvezető szemtanúja lett annak, hogyan fizetnek apák prostituáltaknak, hogy azok beavassák fiaikat a szexualitásban.

Brit apák fizetnek prostituáltaknak, hogy fiaikat bevezessék a szex világába. Fotó: F16-ISO100 / Shutterstock

Apák fizetnek prostituáltaknak

A filmben megszólaló nők arról beszélnek, hogy bár az életük sokszor megalázó, nincs más választásuk: a szexiparban akár heti 560 fontot (nagyjából 250 ezer forint) is kereshetnek, miközben egy szakács havonta keres ennyit. A kényszerpályára szorult nők sokszor turisták kedvéért vállalnak el mindent – akár erőszakos fantázia-vágyakat is.

Zara bemutatja az úgynevezett „LBH” (Losers Back Home/A vesztesek hazatérnek) jelenséget is. Elmondása alapjána Thaiföldre érkező férfiak egy része otthon lúzereknek számítanak, ám itt úgy érzik, bármit megtehetnek. Sokan közülük kihasználják a kiszolgáltatott nőket, és a törvények lazaságát arra, hogy hatalmat gyakorolhassanak.

A dokumentumfilm kitér a 22 éves Regan Kelly rejtélyes halálára is, akinek holttestét egy strandon találták meg, de a hatóságok még csak helyszínelést sem végeztek. A család szerint mindezt azért történt, hogy ne rontsák a turisztikai ipar fényét.

A forgatás közben a stáb is ellenséges közegben dolgozott: egy alkalommal majdnem letartóztatták őket, egy másik jelenetben pedig hamutál repült a producer fejéhez.

A film bemutatja a hamisított alkohol, a könnyen hozzáférhető, akár tudatmódosító gyógyszerek, és a külföldieket fenyegető kockázatok problémáját is.

Egy brit nő, Shakira például börtönbe került, mert recept nélkül vett gyógyszert, amit kábítószernek minősítettek.

Zara McDermott szerint Thaiföld egyszerre csillogó és nyomasztó: a turistaparadicsom felszíne mögött olyan sötét titkok húzódnak, amelyek árát elsősorban a legsebezhetőbbek, a helyi nők fizetik meg.