Áradás Balin: több ember meghalt, a helyzet egyre súlyosabb – videó

Áradás pusztított az indonéziai Bali szigetén, ahol legalább hat ember vesztette életét (kettő Balin, négy pedig Flores szigetén) a napokban. A heves esőzések négy körzetet öntöttek el, 85 embert kellett kitelepíteni – közölte a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség.

Áradás Balin: a villámárvíz elmosta az utakat és több épületet

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Áradás Balin: hat ember halt meg, többen eltűntek

A The Guardian információi szerint a villámárvizek nemcsak Balit, hanem a közeli Flores szigetét is elérték, ahol 18 falu vált megközelíthetetlenné, több helyen a telefonos kapcsolat is megszűnt. A hatóságok szerint Nagekeo körzetben négy ember meghalt, további négyet pedig eltűntként tartanak nyilván.

Denpasarban, Bali fővárosában két épület összedőlt, a sziget nemzetközi repülőterét pedig csak teherautókkal lehetett megközelíteni. A mentéshez mintegy 200 főt vezényeltek ki.

Az elmúlt hónapokban más indonéziai szigeteken is több halálos áldozatot követeltek a természeti katasztrófák: márciusban Jáva szigetén három ember vesztette életét, januárban pedig Közép-Jávában legalább 25-en haltak meg.