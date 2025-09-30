Lecsapott a bibliai özönvíz egy spanyol városra – brutális videók

A viharos esőzésből pillanatok alatt árvíz lett: Zaragoza városa szó szerint víz alá került. Az áradás Spanyolországban hirtelen csapott le, és a békés utcákból hömpölygő folyók lettek.
Zaragoza lakói soha nem felejtik el a napot, amikor hirtelen áradás sodorta el az utcáikat. A város, amely az Ebro folyó partján fekszik, rövid idő alatt víz alá került, amikor a heves esőzés özönvízzé változott. Az autók sorra ragadtak az elárasztott sugárutakon, és a közlekedés gyakorlatilag megbénult.
A természeti katasztrófa nemcsak az utakat borította vízbe, hanem több száz ember életét is felforgatta. Több mint kétszázan kényszerültek elhagyni otthonaikat, és az éjszakát szükségszállásokon töltötték. A lakók drámai beszámolói szerint az özönvíz percek alatt temette maga alá a várost, és mindenki menekülni próbált.
A hatóságok közben küzdöttek az áramkimaradások és a folyamatos segélyhívások nyomán kialakult káosszal. A felvételek döbbenetes részleteket mutatnak: az árvíz elöntött házakat, elsodort autókat, és olyan képeket, amelyek sokkolták egész Spanyolországot.
A kérdés most az, vajon Zaragoza lakói visszatérhetnek-e otthonaikba, vagy a természeti katasztrófa hosszú időre nyomot hagy a város mindennapjaiban.
Az esőzésekről beszámolt a Bild is.