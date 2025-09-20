Hatalmas titok lepleződött le: több mint 100 tonna arany a föld alatt

Hírlevél

Több mint 100 tonna aranyat rejt az Elefántcsontpart északkeleti részén felfedezett lelőhely. Az új aranybánya hosszú távon munkahelyeket és jelentős bevételeket hozhat az országnak.
Az ausztrál „Resolute Mining” vállalat bejelentette, hogy Doropo térségében olyan aranylelőhelyre bukkantak, amely meghaladhatja a 100 tonnát. A projekt környezetvédelmi engedélyt már kapott, a bányászati licenc folyamatban van, az építkezés pedig 2026-ban kezdődhet. Az új aranybánya hosszú távon munkahelyeket és jelentős bevételeket hozhat az országnak – írja az Earth.com.

aranybánya
Aranybánya épülhet Elefántcsontpart északkeleti részén
Fotó: Unsplash

Aranybánya épül Elefántcsontparton

A 2024-es tanulmány szerint a bánya a következő tíz évben évente átlagosan 167 000 uncia aranyat termelhet. Az állam bevétele akár 300 milliárd CFA frankra (mintegy 183 milliárd forintra) is rúghat, amely nagyban erősíti a közpénzeket és az ország gazdaságát. A bánya nyitásával több ezer munkahely jön létre, a helyi közösségek pedig képzési és foglalkoztatási lehetőségekhez jutnak. A beruházás új utakat, egészségügyi és oktatási intézményeket is hozhat a térségbe.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a projekt sikerét befolyásolja az arany világpiaci ára, a termelés üteme és a költségek szigorú kontrollja. A geológiai vizsgálatok pedig további felfedezések ígéretét hordozzák.

Az Origo előzőleg beszámolt egy hatalmas üzletről, amelynek keretében gazdát cserélt egy kazahsztáni aranybánya.

 

