Hatalmas titok lepleződött le: több mint 100 tonna arany a föld alatt

Az ausztrál „Resolute Mining” vállalat bejelentette, hogy Doropo térségében olyan aranylelőhelyre bukkantak, amely meghaladhatja a 100 tonnát. A projekt környezetvédelmi engedélyt már kapott, a bányászati licenc folyamatban van, az építkezés pedig 2026-ban kezdődhet. Az új aranybánya hosszú távon munkahelyeket és jelentős bevételeket hozhat az országnak – írja az Earth.com.

Fotó: Unsplash

Aranybánya épül Elefántcsontparton

A 2024-es tanulmány szerint a bánya a következő tíz évben évente átlagosan 167 000 uncia aranyat termelhet. Az állam bevétele akár 300 milliárd CFA frankra (mintegy 183 milliárd forintra) is rúghat, amely nagyban erősíti a közpénzeket és az ország gazdaságát. A bánya nyitásával több ezer munkahely jön létre, a helyi közösségek pedig képzési és foglalkoztatási lehetőségekhez jutnak. A beruházás új utakat, egészségügyi és oktatási intézményeket is hozhat a térségbe.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a projekt sikerét befolyásolja az arany világpiaci ára, a termelés üteme és a költségek szigorú kontrollja. A geológiai vizsgálatok pedig további felfedezések ígéretét hordozzák.

