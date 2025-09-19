Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Ariana Grande

Kiakadtak a rajongók: izzik a levegő Ariana Grande körül

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ariana Grande rajongói felháborodással fogadták, hogy az Eternal Sunshine turné londoni jegyei percek alatt elfogytak. A jegyértékesítés után hamar megjelentek a viszonteladói oldalak, ahol a rajongók állítása szerint a koncertjegyeket minimum 400%-os felárral kínálják, így sok valódi Ariana Grande rajongó kiszorult a vásárlásból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ariana GrandekoncertsorozatLondon

Ariana Grande jövő évi Eternal Sunshine Tour koncertsorozata óriási érdeklődést mutatott az Egyesült Királyságban. A popsztár tíz londoni fellépésére szóló belépők pillanatok alatt elfogytak, sok rajongó pedig már a jegyvásárlási sor elejéről is üres képernyővel távozott. A közösségi médiában sorra jelentek meg a panaszok. Többen arról számoltak be, hogy hiába várakoztak a Ticketmaster felületén, amikor sorra kerültek, már nem volt elérhető jegy - írja az Indy100.

US singer-songwriter Ariana Grande (R) and US music video director Christian Breslauer accept the award for Video of the Year for "Brighter Days Ahead" on stage during the MTV Video Music Awards at UBS Arena in Elmont, New York, on September 7, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Ariana Grande koncertjei miatt kitört a jegybotrány
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ariana Grande koncertjeire villámgyorsan elfogytak a jegyek

A csalódottságot tovább fokozza, hogy a jegyek azonnal feltűntek a viszonteladói oldalakon. Rajongói bejegyzések szerint az árak minimum 400%-kal magasabbak, mint a hivatalos értékesítésben, ami sokak szerint teljesen elfogadhatatlan.

A viszonteladók elvették a jegyeket az igazi rajongóktól

 – írta egy rajongó az X-en, hozzátéve, hogy sürgősen szabályozni kellene az ilyen visszaéléseket. Mások a Ticketmastert és az AXS-t hibáztatják, amiért szerintük nem képesek megvédeni a vásárlókat a túlzott árfelhajtástól.

Ariana Grande turnéja így nemcsak zenei szempontból vált szenzációvá, hanem a jegybotrány miatt is, amely újra felszínre hozta a jegyértékesítési rendszer igazságtalanságait.

Az Origo oldalán még több érdekességet találhat Ariana Granderól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!