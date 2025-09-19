Kiakadtak a rajongók: izzik a levegő Ariana Grande körül

Ariana Grande jövő évi Eternal Sunshine Tour koncertsorozata óriási érdeklődést mutatott az Egyesült Királyságban. A popsztár tíz londoni fellépésére szóló belépők pillanatok alatt elfogytak, sok rajongó pedig már a jegyvásárlási sor elejéről is üres képernyővel távozott. A közösségi médiában sorra jelentek meg a panaszok. Többen arról számoltak be, hogy hiába várakoztak a Ticketmaster felületén, amikor sorra kerültek, már nem volt elérhető jegy - írja az Indy100.

Ariana Grande koncertjei miatt kitört a jegybotrány

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Ariana Grande koncertjeire villámgyorsan elfogytak a jegyek

A csalódottságot tovább fokozza, hogy a jegyek azonnal feltűntek a viszonteladói oldalakon. Rajongói bejegyzések szerint az árak minimum 400%-kal magasabbak, mint a hivatalos értékesítésben, ami sokak szerint teljesen elfogadhatatlan.

A viszonteladók elvették a jegyeket az igazi rajongóktól

– írta egy rajongó az X-en, hozzátéve, hogy sürgősen szabályozni kellene az ilyen visszaéléseket. Mások a Ticketmastert és az AXS-t hibáztatják, amiért szerintük nem képesek megvédeni a vásárlókat a túlzott árfelhajtástól.

Ariana Grande turnéja így nemcsak zenei szempontból vált szenzációvá, hanem a jegybotrány miatt is, amely újra felszínre hozta a jegyértékesítési rendszer igazságtalanságait.

