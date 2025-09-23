Árvíz sodort el egy turistát Olaszországban, helikopterekkel mentik az embereket

A heves esőzések nyomán több folyó is kilépett medréből Észak-Olaszországban, egy német turistát magával sodort az árvíz.
Különböző településeken, így Milánó és a Comói-tó közötti Cabiate városában, térdig érő víz lepte el az utcákat hétfőn. A régióban földcsuszamlások is előfordultak.
Több vasútvonalon, közte a Como-Chiasso vonalon is megszakadt a közlekedés.
A meteorológusok további esőzéseket vetítenek előre a következő napokra.
Több mint egy tucat nyaralót mentettek ki egy kempingből, akiket éjszaka ért meglepetésként az esőzés.
Egy német nőt elsodort a víz a Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből. Az intenzív keresés ellenére estére sem találták meg. A tűzoltóság szerint ő és férje a Valla folyó közelében lévő kempingben parkolta le a lakókocsijukat. A nő gyalog próbált elmenekülni a víz elől, de megcsúszott és elsodorta az ár. Férje, aki egy kutyát tartott a kezében, biztonságba tudott menekülni.
Lombardia fővárosa, Milánó is érintett volt. A Seveso folyó ott is kilépett medréből.
A városi tanács óvatosságra intette a lakosokat és a látogatókat a folyó közelében.