A heves esőzések nyomán több folyó is kilépett medréből Észak-Olaszországban, egy német turistát magával sodort az árvíz.

Árvíz sodort el egy turistát Olaszországban, helikopterekkel mentik az embereket

Különböző településeken, így Milánó és a Comói-tó közötti Cabiate városában, térdig érő víz lepte el az utcákat hétfőn. A régióban földcsuszamlások is előfordultak.

Több vasútvonalon, közte a Como-Chiasso vonalon is megszakadt a közlekedés.

A meteorológusok további esőzéseket vetítenek előre a következő napokra.

A mentőszolgálat helikoptereket vetett be, hogy segítsen azoknak, akik otthonukban rekedtek az árvíz miatt.

Több mint egy tucat nyaralót mentettek ki egy kempingből, akiket éjszaka ért meglepetésként az esőzés.

Massive flooding due to the overflowing Taro River in Meda, Lombardy region, Italy 🇮🇹 (22.09.2025) pic.twitter.com/7CnbqhcdS7 — Disaster News (@Top_Disaster) September 22, 2025

Egy német nőt elsodort a víz a Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből. Az intenzív keresés ellenére estére sem találták meg. A tűzoltóság szerint ő és férje a Valla folyó közelében lévő kempingben parkolta le a lakókocsijukat. A nő gyalog próbált elmenekülni a víz elől, de megcsúszott és elsodorta az ár. Férje, aki egy kutyát tartott a kezében, biztonságba tudott menekülni.

Lombardia fővárosa, Milánó is érintett volt. A Seveso folyó ott is kilépett medréből.

A városi tanács óvatosságra intette a lakosokat és a látogatókat a folyó közelében.