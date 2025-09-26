Ez a gyógyszer csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát

Az aszpirin nemcsak fájdalom- és lázcsillapítóként ismert, hanem egy új kutatás szerint segíthet a rák kockázatának csökkentésében is – írja a DailyMail.

Az aszpirin csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát

Egy friss ausztrál kutatás szerint a napi alacsony dózisú aszpirin szedése akár 15 százalékkal is mérsékelheti a daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét. A vizsgálatban közel 10 ezer, 71 és 77 év közötti ember vett részt. A vizsgálat 5 évig tartott, a résztvevők egy része napi 100 mg aszpirint, míg a másik csoport a tudtán kívül placebót kapott.

A kutatók szerint az aszpirin leginkább azoknál csökkentette a rák kockázatát, akik idősebbek voltak, nem dohányoztak és alacsonyabb volt a testtömegindexük.

Az aszpirin – amelynek az acetilszalicilsav a hatóanyaga – hosszú távon azonban komoly mellékhatásokat okozhat, többek között gyomorfekélyt vagy belső vérzést.