acetilszalicilsav

Ez a gyógyszer csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát

Egy új kutatás szerint a napi kis dózisú gyógyszerek komoly hatással lehetnek a rák megelőzésére. Az aszpirin szedése akár 15 százalékkal is csökkentheti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát bizonyos korcsoportokban.
Az aszpirin nemcsak fájdalom- és lázcsillapítóként ismert, hanem egy új kutatás szerint segíthet a rák kockázatának csökkentésében is – írja a DailyMail.

Az aszpirin csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát

Egy friss ausztrál kutatás szerint a napi alacsony dózisú aszpirin szedése akár 15 százalékkal is mérsékelheti a daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét. A vizsgálatban közel 10 ezer, 71 és 77 év közötti ember vett részt. A vizsgálat 5 évig tartott, a résztvevők egy része napi 100 mg aszpirint, míg a másik csoport a tudtán kívül placebót kapott. 

A kutatók szerint az aszpirin leginkább azoknál csökkentette a rák kockázatát, akik idősebbek voltak, nem dohányoztak és alacsonyabb volt a testtömegindexük. 

Az aszpirin – amelynek az acetilszalicilsav a hatóanyaga – hosszú távon azonban komoly mellékhatásokat okozhat, többek között gyomorfekélyt vagy belső vérzést. 

 

