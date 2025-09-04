Nagy a baj a francia atomerőműnél!

A medúzák okoztak komoly fennakadást a normandiai Paluel atomerőműben, ahol szerdán este le kellett állítani a 4-es blokkot, míg a 3-as blokk teljesítményét biztonsági okokból mérsékelték. Az üzemeltető EDF közlése szerint a medúzák a hűtéshez használt tengervízszűrőket tömték el, így a reaktorokat nem lehetett teljes kapacitáson működtetni – írja a Newsweek.

A medúzák elárasztották az atomerőmű vízszűrő rendszerét, veszélyeztetve a hűtést Fotó:Bruno Kelzer /Unplash

Csökkent kapacitással működik az atomerőmű a vizsgálatok idején

Az EDF tájékoztatása alapján jelenleg a szakemberek vizsgálják a szűrők állapotát, és dolgoznak a hűtőrendszer megtisztításán. A 4-es blokk újraindítását csak akkor engedélyezik, ha minden diagnosztikai ellenőrzés megtörtént, és biztonságosan helyreállítható a vízáramlás. Emellett a 2-es blokk karbantartás miatt már korábban is leállt, így az erőmű kapacitása ideiglenesen drasztikusan csökkent.

