Nagy a baj a francia atomerőműnél!

Franciaország egyik legnagyobb energiatermelő létesítményét váratlan természeti jelenség bénította meg. A medúzák miatt le kellett állítani az atomerőmű egyik reaktorát, míg egy másik egység teljesítményét biztonsági okból visszafogták.
A medúzák okoztak komoly fennakadást a normandiai Paluel atomerőműben, ahol szerdán este le kellett állítani a 4-es blokkot, míg a 3-as blokk teljesítményét biztonsági okokból mérsékelték. Az üzemeltető EDF közlése szerint a medúzák a hűtéshez használt tengervízszűrőket tömték el, így a reaktorokat nem lehetett teljes kapacitáson működtetni – írja a Newsweek.

A medúzák elárasztották az atomerőmű vízszűrő rendszerét, veszélyeztetve a hűtést
A medúzák elárasztották az atomerőmű vízszűrő rendszerét, veszélyeztetve a hűtést  Fotó:Bruno Kelzer /Unplash

Csökkent kapacitással működik az atomerőmű a vizsgálatok idején

Az EDF tájékoztatása alapján jelenleg a szakemberek vizsgálják a szűrők állapotát, és dolgoznak a hűtőrendszer megtisztításán. A 4-es blokk újraindítását csak akkor engedélyezik, ha minden diagnosztikai ellenőrzés megtörtént, és biztonságosan helyreállítható a vízáramlás. Emellett a 2-es blokk karbantartás miatt már korábban is leállt, így az erőmű kapacitása ideiglenesen drasztikusan csökkent.

Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy egyre többen tekintenek az atomenergiára mint a klímavédelem egyik lehetséges eszközére

 

