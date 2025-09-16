Hírlevél

Andrzej Duda

Lengyelország atomfegyver telepítene

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
A lengyel elnök, Karol Nawrocki szerint Lengyelországnak lehetősége kell, hogy legyen külföldi nukleáris fegyverek elhelyezésére a területén – írja a TASS hírügynökség.
„Részt kell vennie a nukleáris fegyverek közös használatára vonatkozó programban” – hangsúlyozta az atomfegyverek kapcsán.

Atomfegyvert telepítenének

A politikus szerint Lengyelországnak saját „nukleáris kapacitásokkal” kell rendelkeznie, különös tekintettel a polgári atomenergetikát.

Korábban az ország volt elnöke, Andrzej Duda azt nyilatkozta, hogy Lengyelországnak Franciaország „nukleáris ernyője” segítségével kell védelemhez jutnia a potenciális „orosz fenyegetéssel” szemben, és törekednie kell az amerikai nukleáris fegyverekhez való hozzáférésre.

