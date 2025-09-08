Moszkva kiadta a végső figyelmeztetést!

Újabb sokkoló fenyegetést fogalmazott meg Moszkva: ha a Nyugat valóban NATO-csapatokat küldene Ukrajnába, akkor azok „legitim célpontjai” lennének az orosz hadseregnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin a keleti gazdasági fórumon. A Gazeta.ru katonai szakértője, a nyugalmazott ezredes Mihail Hodarenok ennél is tovább ment: szerinte Oroszország akár űrbeli nukleáris robbantással is demonstrálhatná erejét, ahogyan azt a Szovjetunió az 1960-as években már megtette.

Atomtámadásról beszél a nyugalmazott orosz tábornok Fotó: Origo

Hodarenok úgy véli, a NATO-erők minden lépése nyomon követhető, így az első csapás akár már a határ átlépésekor vagy a repülőtereken, vasúti átrakókon érhetné őket. Amennyiben a hagyományos fegyverekkel mért masszív támadás nem hozna elrettentő hatást, Moszkva előbb demonstratív, majd éles nukleáris lépésekhez folyamodhatna. Az ezredes konkrét példát is említett: egy 25 megatonnás robbanás az űrben, amelyet egész Európa láthatna, és amely egyértelmű üzenetként szolgálna Londonnak és Párizsnak.

A szakértő szerint először egy „veszélyes zónát” jelölnének ki a Fekete- vagy az Északi-tengeren, majd ott hajtanának végre egy nukleáris robbantást, mintegy végső figyelmeztetésként. Ha ez sem állítaná meg a Nyugatot, akkor taktikai atomfegyverek bevetése következhetne a NATO-csapatok ellen.

Hodarenok a nyugati vezetők „háborús hangulatát” hibáztatja, és úgy fogalmaz: „Uraim, önök kényszerítik ki ezt a választ.”