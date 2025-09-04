Szívszorító: árván maradhat a lisszaboni siklóbaleset hároméves túlélője

A baleset következtében tizenheten vesztették életüket, köztük a jármű féküzemeltetője, akit a szakszervezet elsőként nevezett meg az áldozatok közül. A baleset helyszínén 62 mentő és tűzoltó dolgozott 22 járművel, akik a sérülteket kimentették a roncsok közül – írja az Express.

Rendőrök és mentők a baleset helyszínén, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija Lisszabon belvárosában.

Fotó: Zed Jameson / Anadolu via AFP / Zed Jameson / Anadolu via AFP

Árván maradhat egy baleset során megsérül kisfiú

Összesen 21-en sérültek meg, köztük egy hároméves német kisfiú, akinek édesapja meghalt, édesanyja pedig válságos állapotban van. A sérültek között portugál, német, spanyol, dél-koreai, zöld-foki, kanadai, olasz, francia, svájci és marokkói állampolgárok is voltak. A tragédia után

Portugália szeptember 4-ére nemzeti gyásznapot hirdetett,

Lisszabon városvezetése pedig felfüggesztette a siklók közlekedését, amíg a biztonsági vizsgálatok le nem zárulnak. A baleset nemcsak helyi, hanem nemzetközi felháborodást és részvétet is kiváltott, és komoly kérdéseket vetett fel a történelmi jelentőségű közlekedési eszköz biztonságával kapcsolatban.

A Glória sikló 1885 óta működik, a Restauradores tér és a Bairro Alto negyed között közlekedik, és évente több millió utast szállít, így a város egyik legismertebb látványossága.