Rendkívüli

Ukrajna durva dolgot tett: erre ébredt Oroszország

baleset

Szívszorító: árván maradhat a lisszaboni siklóbaleset hároméves túlélője

Tragikus baleset történt tegnap Lisszabonban, amikor a Glória sikló egyik szerelvénye kisiklott és egy épületnek csapódott. A baleset következtében többen életüket vesztették. A katasztrófa családokat tett tönkre, egy hároméves kisfiú árván maradhat.
A baleset következtében tizenheten vesztették életüket, köztük a jármű féküzemeltetője, akit a szakszervezet elsőként nevezett meg az áldozatok közül. A baleset helyszínén 62 mentő és tűzoltó dolgozott 22 járművel, akik a sérülteket kimentették a roncsok közül írja az Express.

baleset
Rendőrök és mentők a baleset helyszínén, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija Lisszabon belvárosában.
Fotó: Zed Jameson / Anadolu via AFP / Zed Jameson / Anadolu via AFP

Árván maradhat egy baleset során megsérül kisfiú

Összesen 21-en sérültek meg, köztük egy hároméves német kisfiú, akinek édesapja meghalt, édesanyja pedig válságos állapotban van. A sérültek között portugál, német, spanyol, dél-koreai, zöld-foki, kanadai, olasz, francia, svájci és marokkói állampolgárok is voltak. A tragédia után 

Portugália szeptember 4-ére nemzeti gyásznapot hirdetett, 

Lisszabon városvezetése pedig felfüggesztette a siklók közlekedését, amíg a biztonsági vizsgálatok le nem zárulnak. A baleset nemcsak helyi, hanem nemzetközi felháborodást és részvétet is kiváltott, és komoly kérdéseket vetett fel a történelmi jelentőségű közlekedési eszköz biztonságával kapcsolatban.

A Glória sikló 1885 óta működik, a Restauradores tér és a Bairro Alto negyed között közlekedik, és évente több millió utast szállít, így a város egyik legismertebb látványossága.

Galéria: Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban
1/14
Rendőrök és mentők a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija Lisszabon belvárosában

 

