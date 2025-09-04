Horrorbaleset az M5-ösön – óriási a dugó

A nedves úttest és a felcsapódó vízpermet miatt sok sofőr fokozott figyelemmel vezette járművét, mégis egyre nagyobb torlódás alakult ki. A baleset után a várakozási idő elérte a húsz percet is, és a sorok több kilométeren át húzódtak, ami sokak napi rutinját teljesen felborította – írja az Express.

Fotó: Getty Images

A baleset az M5-ös autópályán történt Gloucestershire térségében, mégpedig a Stroud és Thornbury közötti szakaszon, ahol két sávot is le kellett zárni. Noha reggel háromnegyed nyolc körül lassan kezdett enyhülni a torlódás, a helyszín környékén

még hosszú ideig jelentősen megnövekedett utazási idővel kellett számolni.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a forgalom egy része a környező főutakra terelődött át, így az A40-es és az A417-es is túlterheltté vált. Az egyik úton körülbelül 15 perces, a másikon további 10 perces késéseket jelentettek a reggeli csúcsidőben.

Több baleset is volt az M5-ösön

Hétfőn a magyar M5-ös autópályán is rémálommá vált a közlekedés. Két kamion csapódott egymásba a 147-es kilométernél, a főváros felé vezető oldalon. A karambol miatt hatalmas dugó alakult ki, az autósok órákig araszoltak a forró aszfalton. Múlt héten pedig az autópálya mindkét oldalán megbénult a forgalom egy tömegbaleset miatt. Egy ötös és egy hármas baleset miatt elesett a Szeged felé vezető autópálya.