Csupán néhány hónappal az Air India katasztrófája után a mérnökök egy alternatív megoldáson kezdtek dolgozni a légi katasztrófák kiküszöbölésére. Bár a koncepció szokatlannak tűnik, évente akár több ezer életet is megmenthet az úgynevezett balesetbiztos repülőgép – írja a DailyMail.

Balesetbiztos repülőgép lehet a jövő jolly jokere

Fotó: Unsplash

A Project Rebirth néven ismert rendszer egy átalakított repülőgép-rendszer, amely hatalmas légzsákokat használ, hasonlóan az autók biztonsági rendszereihez. Szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli, ha baleset közeleg, és azonnal működésbe hozza a légzsákokat az orrban, a törzs alján és a farokrésznél.

A légzsákok egy óriási védő burkot alkotnak, így a föld felé történő nem tervezett ereszkedés nem válik robbanásszerűvé vagy erőszakossá, bármilyen gyors is a repülőgép. Bár a landolás rázós lehet, a katasztrofális ütközés elkerülhető, és az utasok, valamint a személyzet biztonságban maradnak.

A Project Rebirth AI-rendszere figyeli a magasságot, sebességet, motorállapotot, irányt, tüzet és a pilóta reakcióit, hogy gyorsan döntést hozhasson a közeledő vészhelyzetről. Ha a baleset elkerülhetetlen 3 000 láb alatt, a rendszer automatikusan aktiválódik, de a pilóta ekkor is felülbírálhatja.

Аэрофобы, вам: инженеры из Дубая всерьез взялись за подушки безопасности (!) для самолетов — разработка уже вошла в финал James Dyson Award.



Система Project Rebirth определяет, что крушение неизбежно, и за 2 секунды разворачивает гигантские подушки на фюзеляже. А в салоне — pic.twitter.com/BoeMASCsNt — Бывший CTAPЛИHK , подпишись , Коты & Crypto (@since1795) September 11, 2025

Így működne a balesetbiztos repülőgép

A mérnökök szerint a nagy sebességű légzsákok kevesebb, mint két másodperc alatt nyílnak ki az orrban, a törzs alján és a faroknál. A réteges anyagból készült légzsákok elnyelik az ütközést és védik a repülőgép szerkezetét. Ha a motorok működnek a vészhelyzet alatt, a visszaterhelés is lassítja az ereszkedést, ha nem, gázsugár-hajtóművek aktiválódnak a sebesség csökkentésére és a stabilizálásra. A falak és ülések mögötti ütéselnyelő folyadékok puhák maradnak, de ütközéskor megszilárdulnak, így csökkentve a sérüléseket.

A mérnökök szerint a Project Rebirth hozzáadható meglévő repülőgépekhez vagy beépíthető új modellekbe. Céljuk, hogy a jövőben légiközlekedési laborokkal együtt teszteljék a rendszert.