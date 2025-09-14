Ezért ne próbálja ki a TikTokon terjedő banánbotox trükköt - videó

A TikTokon hatalmas népszerűségnek örvend a banánbotox, amelyet sokan természetes ráncfeltöltőként próbálnak beépíteni bőrápolási rutinjukba. A trend lényege, hogy a banán héjának belső részét az arcra dörzsölik, majd néhány perc után eltávolítják. A felhasználók szerint a módszer feszesíti a bőrt, halványítja a ráncokat és üdébb megjelenést kölcsönöz - számol be az Indy100.

A TikTokon terjedő banánbotox trendet sokan kipróbálták, de a szakértők óva intenek tőle. Fotó: Mike Dorner/Unsplash

Sokan úgy gondolják, hogy a banánhéj antioxidánsai, különösen a lutein, képesek természetes módon kiváltani a botox hatását. Egy TikTok-felhasználó például így számolt be tapasztalatáról:

Sokkal feszesebbnek érzem az arcomat, mintha valódi kezelésen estem volna át.

Banánbotox helyett bőrirritáció?

A szakértők szerint azonban a banánbotox csak illúzió. Dr. Dave Reilly, az Absolute Collagen kutatója hangsúlyozta, hogy bár a banánhéj tartalmaz luteint, annak koncentrációja túl alacsony ahhoz, hogy érdemi anti-aging hatást fejtsen ki.

A banán héjában található antioxidánsok nem szívódnak fel olyan mértékben a bőrön keresztül, hogy valódi ránctalanító hatást produkáljanak

– tette hozzá.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a banánhéjjal való dörzsölés inkább enyhe hámlasztó hatással bírhat, de irritációt és bőrpírt is okozhat, főleg érzékeny bőrűeknél.

Miért nem helyettesítheti a botoxot?

Dr. Geeta Yadav torontói bőrgyógyász szintén cáfolta a trendet:

Nincs olyan krém, étel vagy házi praktika, amely képes lenne helyettesíteni az injekcióval adott botulinum toxin hatását.

A szakértő szerint a banánbotox maximum ideiglenesen hidratálhatja a bőrt, de nem nyújt tartós, látványos eredményt.

Biztonságosabb megoldások a fiatalos bőrért

A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy a tudományosan bizonyított hatóanyagok – például a hialuronsav, a retinol és a C-vitamin – sokkal megbízhatóbb alternatívát jelentenek a banánbotox helyett. A fényvédelem és a rendszeres bőrápolás továbbra is alapvető, míg a valóban tartós ránctalanításban a botox injekció és más orvosi kezelések számítanak hatékonynak.

Korábban már írtunk róla, hogy Dr. Bita Farrell világhírű esztétikai orvos bemutatta a fél arcra adott botox kísérletét, miközben világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a herebotox, más néven scrotox kezelések iránt.