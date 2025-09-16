Három bankot rabolt ki egy nap alatt a sztárséf

A San Franciscóban élő olasz származású séfet szeptember 10-én vették őrizetbe bankrablás miatt, miután a hatóságok szerint három különböző pénzintézetben adott át a banki alkalmazottaknak olyan cetliket, amelyeken pénzt követelt - számolt be az ABC News.

Fotó: A sztárséfnek korábban is bankrablás miatt gyűlt meg a baja a törvénnyel – Fotó: Stephen Maturen/Getty Image North America

Korábban is bankrablás miatt állt bíróság elé

A rendőrség szerint Luchin a város központi kerületében, először Chinatownban csapott le, majd néhány órán belül még két másik bankban is hasonló módon próbálkozott. A férfi minden alkalommal készpénzzel távozott, mielőtt a nyomozók és a közösségi tippek alapján azonosították, és incidens nélkül letartóztatták.

A séfet San Francisco megyei börtönbe szállították, ahol rablás és kísérlet vádjával tartják fogva. Óvadékát 200 ezer dollárban (66 millió forintban) állapították meg.

Ez azonban nem az első eset, hogy Luchin bankrablás miatt került bíróság elé. 2018-ban Orindában, egy Citibank kirablásáért állították elő, ahol több mint 15 ezer dollárt zsákmányolt. Akkor egy interjúban anyagi nehézségekkel indokolta tettét, miután étterme, a Walnut Creek-i Ottavio bezárt.

A férfi korábban nagy elismertséget szerzett a gasztronómiában: a világ számos neves éttermében dolgozott, és San Franciscóban a Rose Pistola olasz étterem executive séfjeként volt ismert, ahol a hagyományos olasz konyhát modern technikákkal ötvözte.

Most azonban ismét a bíróság előtt kell felelnie – immár három bank kirablásának gyanújával.

