Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Banksy

Újra lecsapott az arctalan graffiti művész – döbbenet, mit festett a bírósági épületre

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az új Banksy-alkotás ismét vitát váltott ki Londonban. Banksy falfestménye egy tüntetés jelenetét ábrázolja, és a bírósági épület falán bukkant fel, mielőtt gyorsan lefedték volna.
Banksy új falfestménye jelent meg a londoni Royal Courts of Justice épületén. A graffitin egy bíró látható parókában és fekete talárban, amint lecsap egy földön fekvő tüntetőre, akinek vér fröccsen a plakátjára.

Banksy új falfestménye a Royal Courts of Justice falán a tüntetés témáját ábrázolja. A graffitit gyorsan lefedték, és hamarosan eltávolítják.
Banksy új falfestménye a Royal Courts of Justice falán a tüntetés témáját ábrázolja. A graffitit gyorsan lefedték, és hamarosan eltávolítják. Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Banksy művét eltávolítják a Királyi Igazságügyi Palotáról

Az alkotás két nappal azután bukkant fel, hogy közel 900 embert őrizetbe vettek Londonban a palesztin-barát mozgalom betiltása ellen szervezett tüntetésen. Bár a mű nem utal konkrét eseményre, üzenete sokak szerint a jog és a tiltakozások kapcsolatáról szól.

A bíróság közölte, hogy a londoni legfelsőbb bíróság műemléki épület, ezért az alkotást hamarosan el fogják távolítani. A hatóságok bűncselekményként vizsgálja az ügyet.

Banksy az Instagramon erősítette meg az alkotás hitelességét, a posztban annyit írt: „Royal Courts of Justice. London.” 

Korábban már beszámoltunk róla, amikor legutóbb új Banksy-falfestmények jelentek meg London utcáin.

 

