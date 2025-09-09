Újra lecsapott az arctalan graffiti művész – döbbenet, mit festett a bírósági épületre

Banksy új falfestménye jelent meg a londoni Royal Courts of Justice épületén. A graffitin egy bíró látható parókában és fekete talárban, amint lecsap egy földön fekvő tüntetőre, akinek vér fröccsen a plakátjára.
Az alkotás két nappal azután bukkant fel, hogy közel 900 embert őrizetbe vettek Londonban a palesztin-barát mozgalom betiltása ellen szervezett tüntetésen. Bár a mű nem utal konkrét eseményre, üzenete sokak szerint a jog és a tiltakozások kapcsolatáról szól.
A bíróság közölte, hogy a londoni legfelsőbb bíróság műemléki épület, ezért az alkotást hamarosan el fogják távolítani. A hatóságok bűncselekményként vizsgálja az ügyet.
Banksy az Instagramon erősítette meg az alkotás hitelességét, a posztban annyit írt: „Royal Courts of Justice. London.”
