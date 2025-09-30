Művészet kontra törvény: Banksy új alkotása is áldozatul esett

A szeptember 7-én készült graffiti egy bíró karikatúráját ábrázolta, amint pöröllyel veri a földön fekvő tiltakozót. A Banksy mű üzenete egyértelműen a hatalmi visszaélésekre utalt, ami azonnal felkeltette a közvélemény és a sajtó figyelmét. Nem sokkal később azonban a brit bírósági szolgálat fekete fóliával takarta le, majd a Metropolitan Police „rongálásként” jelentette az esetet a Criminal Damage Act 1971 alapján.
Banksy munkájának sorsa nem egyedülálló: a művészet történetében számtalan alkotás esett áldozatul a hatósági beavatkozásoknak:
A kortárs street art egyik legismertebb képviselőjeként Banksy alkotásai rendszeresen feszegetik a politikai és társadalmi tabukat. Egyes művei ma már múzeumok falait díszítik, másokat viszont perceken belül eltávolítanak a közterületekről. Az, hogy a londoni bíróság faláról lekapart mű hosszú távon feledésbe merül-e, vagy éppen ikonikus példája lesz a cenzúrának, még a jövő kérdése.