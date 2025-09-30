Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Banksy

Művészet kontra törvény: Banksy új alkotása is áldozatul esett

A világhírű street art művész legújabb munkáját, amely a londoni Royal Courts of Justice falán jelent meg, alig három nap alatt részben eltávolították a hatóságok. Ebből is látszik, hogy egyetlen festmény is képes óriási vitát generálni, különösen, ha az alkotó Banksy.
Banksystreet artművészetkortárs művészetcenzúrafestmény

A szeptember 7-én készült graffiti egy bíró karikatúráját ábrázolta, amint pöröllyel veri a földön fekvő tiltakozót. A Banksy mű üzenete egyértelműen a hatalmi visszaélésekre utalt, ami azonnal felkeltette a közvélemény és a sajtó figyelmét. Nem sokkal később azonban a brit bírósági szolgálat fekete fóliával takarta le, majd a Metropolitan Police „rongálásként” jelentette az esetet a Criminal Damage Act 1971 alapján.

An artwork by street artist Banksy, depicting a judge using a gavel to beat a protester using a placard as protection, is pictured on an exterior wall of the The Royal Courts of Justice, Britain's High Court, in London on September 15, 2025. British street artist Banksy took aim on September 8, at the UK's crackdown protesters with the work outside the Royal Courts of Justice in London, adding fuel to a free-speech row roiling the country. The artist posted an image of the work, which features a judge wielding a gavel over a protester on the ground holding a blood-splattered placard, on his Instagram page. The work has since partly been removed. (Photo by CARLOS JASSO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Kortárs művészet: Banksy újra felkavarta a kedélyeket
Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Cenzúra és művészet – nem új jelenség

Banksy munkájának sorsa nem egyedülálló: a művészet történetében számtalan alkotás esett áldozatul a hatósági beavatkozásoknak:

  • Michelangelo híres Utolsó ítélet freskóját például a 16. században erkölcsi okokra hivatkozva módosították. 
  • A flamand festő Frans Floris grandiózus oltárképét pedig vallási reformerek pusztították el. 
  • Francisco de Goya „La maja desnuda” című festménye évtizedekig az inkvizíció zárt raktáraiban porosodott.
  • Honoré Daumier „Gargantua” című szatirikus litográfiáját szó szerint megsemmisítették a hatóságok.

Banksy és a modern kori viták

A kortárs street art egyik legismertebb képviselőjeként Banksy alkotásai rendszeresen feszegetik a politikai és társadalmi tabukat. Egyes művei ma már múzeumok falait díszítik, másokat viszont perceken belül eltávolítanak a közterületekről. Az, hogy a londoni bíróság faláról lekapart mű hosszú távon feledésbe merül-e, vagy éppen ikonikus példája lesz a cenzúrának, még a jövő kérdése.

 

