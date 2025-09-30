Művészet kontra törvény: Banksy új alkotása is áldozatul esett

A szeptember 7-én készült graffiti egy bíró karikatúráját ábrázolta, amint pöröllyel veri a földön fekvő tiltakozót. A Banksy mű üzenete egyértelműen a hatalmi visszaélésekre utalt, ami azonnal felkeltette a közvélemény és a sajtó figyelmét. Nem sokkal később azonban a brit bírósági szolgálat fekete fóliával takarta le, majd a Metropolitan Police „rongálásként” jelentette az esetet a Criminal Damage Act 1971 alapján.

Kortárs művészet: Banksy újra felkavarta a kedélyeket

Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Cenzúra és művészet – nem új jelenség

Banksy munkájának sorsa nem egyedülálló: a művészet történetében számtalan alkotás esett áldozatul a hatósági beavatkozásoknak:

Michelangelo híres Utolsó ítélet freskóját például a 16. században erkölcsi okokra hivatkozva módosították.

A flamand festő Frans Floris grandiózus oltárképét pedig vallási reformerek pusztították el.

Francisco de Goya „La maja desnuda” című festménye évtizedekig az inkvizíció zárt raktáraiban porosodott.

Honoré Daumier „Gargantua” című szatirikus litográfiáját szó szerint megsemmisítették a hatóságok.

Banksy és a modern kori viták

A kortárs street art egyik legismertebb képviselőjeként Banksy alkotásai rendszeresen feszegetik a politikai és társadalmi tabukat. Egyes művei ma már múzeumok falait díszítik, másokat viszont perceken belül eltávolítanak a közterületekről. Az, hogy a londoni bíróság faláról lekapart mű hosszú távon feledésbe merül-e, vagy éppen ikonikus példája lesz a cenzúrának, még a jövő kérdése.