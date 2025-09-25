A világ figyelmét magára vonta a bányászok megmenekülése Kolumbiában, ahol 23 munkást sikerült kiszabadítani egy beomlott aranybányából 43 óra után. A La Reliquia bánya, amely az Antioquia tartományban található, hétfőn omlott be egy geomechanikai meghibásodás következtében -írja a New York Post.

A bányászok megmenekülése Kolumbiában óriási örömöt hozott a családoknak. Fotó: JAIME SALDARRIAGA / AFP

A bányászok megmenekülése könnyekkel és tapsviharral ért véget

A Nemzeti Bányászati Ügynökség felvételei szerint a kimentett bányászok saját erejükből, kötelek segítségével másztak ki a tárna meredek bejáratán. Hivatalos egészségügyi állapotukról még nem adtak ki közleményt, de a felszínen várakozó hozzátartozók könnyek között, tapsviharral ünnepelték őket.

A bánya területe a kanadai Aris Mining Corp. tulajdonában van, de helyi bányászszövetkezet üzemelteti. A cég közölte: a mentés alatt folyamatosan biztosították az ételt, vizet és a szellőztetést a bent rekedt munkásoknak. A La Reliquia körülbelül 60 embernek ad munkát, és a vállalat teljes termelésének csak kis részét teszi ki.

Az Aris Mining tavaly két kolumbiai koncesszióból 6,6 tonna aranyat termelt ki. Az ország teljes aranykitermelése 2024-ben elérte a 67 tonnát, amit a világpiaci árak emelkedése is támogatott.

Egy 2023-as jelentés szerint azonban Kolumbia aranyának több mint 80%-át engedély nélküli bányászok, köztük gerillacsoportok termelik ki. A veszélyes munkakörülmények miatt gyakoriak a tragédiák: alig néhány nappal korábban, Cauca tartományban hét bányász holttestét találták meg egy illegális bányaomlás után.

