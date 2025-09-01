Gyerekkori betegség, ami felnőttként ölhet – az oltás életet menthet

A jó hír, hogy létezik vakcina bárányhimlő ellen, ugyanis ez a többségében gyerekkori fertőző betegség halálos kimenetelű is lehet, ha szövődmény lép fel. A vakcinát már alkalmazzák az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Németországban - írja a The Sun.

Fotó: Joe Raedle / Getty Images/AFP

Az Egyesült Királyságban az egy-három éves gyermekek a kanyaró, mumpsz és rubeola (MMR) elleni vakcinával együtt kapják meg a bárányhimlő elleni vakcinát is.

A kombinált vakcinát mostantól MMRV néven fogják emlegetni, mivel védelmet nyújt a varicella zoster vírus ellen is.

Az Egyesült Királyságban bevezetett bárányhimlő elleni vakcina hírére dr. Gayatri Amirthalingam, az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének munkatársa így nyilatkozott: „Egyes csecsemők, kisgyermekek és akár felnőttek számára is nagyon súlyos lehet a bárányhimlő.

A hírhez szakértők figyelmeztetései is társultak, miszerint az iskolába kezdők közel egyötöde nem rendelkezik teljes védelemmel a megelőzhető betegségekkel szemben – a négyes kombinált diftéria, tetanusz, polio és szamárköhögés elleni emlékeztető oltás és az MMR oltások felvételének aránya ugyanis ismét csökkent.

A bárányhimlő egy nagyon fertőző betegség, amelyről a jellegzetes viszkető, foltos kiütés, hólyagok és varasodás tanúskodik.

De mielőtt ezek a foltok megjelennek, a vírus magas lázat, fájdalmakat és étvágytalanságot is okozhat.

Bár leginkább a gyermekeknél ismert, a felnőttek is megfertőződhetnek bárányhimlővel, ha gyermekkorukban nem kapták el.

Ezek a fertőzések általában súlyosabbak, és a varicella-fertőzéssel rendelkező felnőttek nagyobb valószínűséggel kerülnek kórházba. A sszövődmények is a felnőttek számára veszélyesebbek. Az Oxfordi Egyetem Vakcina Tudás Projektje szerint évente átlagosan körülbelül 20 ember hal meg bárányhimlőben.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint ez a szám 2017-ben 17, 2020-ban pedig 4 halálesetet jelentett.

A Nemzeti Egészségügyi és Gondozási Kiválóság Intézete (NICE) szerint Angliában és Walesben a bárányhimlőfertőzés okozta halálesetek négyötöde a felnőtteknél fordul elő.