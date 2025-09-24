Hírlevél

Barbie

Rákkal küzdő gyerekeknek adományoz különleges Barbie babát a Mattel

Tízezer különleges Barbie és Ken figurát adományoz a Mattel a rákos betegségekkel küzdő gyerekeknek. A játékgyártó cég a tervek szerint minden éven adományoz Brave (Bátor) Barbie és Brave Ken figurákat, hogy a gyerekeket emlékeztesse a különleges baba arra, hogy milyen „bátrak, erősek és szépek”.
Barbie

A Mattel egy új kezdeményezés keretében Brave (Bátor) Barbie és Brave Ken babákat ajándékoz a rákkal küzdő gyermekeknek – írja a Good Morning America. 

Fotó: Unsplash

A Mattel játékgyártó cég bejelentette, hogy évente 10 000 Brave Barbie és Brave Ken babát ajándékoz a rákkal, és egyéb olyan betegségekkel küzdő gyerekeknek, akiknek kihullott a hajuk. A cég reményei szerint a babákban önmagukat is megtalálhatják a gyerekek, erőt meríthetnek a játékokból, és a babák emlékeztetik őket arra, hogy „bátrak, erősek és szépek”. 

A Brave Barbie-t először 2013-ban dobták piacra, a Bátor Ken babát viszont most mutatta be először a Mattel. Mindkét baba többféle parókával, és számos egyéb kiegészítővel elérhető. 

A különleges Barbie és Ken figura nem vásárolható meg az üzletekben, kizárólag jótékonysági szervezetek és kórházak révén jutnak el a gyerekekhez. 

 

