Botrányok, csillogás, dollármilliárdok: bemutatjuk a babát, amely évtizedek óta lázban tartja a kislányokat

1959. március 9-én, a New York-i játékvásáron mutatták be az első Barbie babát, amely Ruth Handler ötlete nyomán született. A Mattel társalapítójának célja az volt, hogy a kislányok ne csak babákat ringassanak, hanem egy olyan divatbabával játszhassanak, amely a felnőtt nőket idézi meg. A Barbie baba azonnal hatalmas sikert aratott, és elindult a máig tartó Barbie-történelem.

A képen az első Barbie baba látható, amely a Barbie történelem kezdetét jelentette 1959-ben. Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Barbie-történelem: így alakult Barbie karrierje az évtizedek alatt

Az elmúlt 66 évben a Barbie baba változásai szorosan követték a divat és a társadalom alakulását. Megjelentek a színes bőrű, a mozgássérült, sőt a vak Barbie és a cukorbeteg Barbie változatok is. A különleges Barbie babák célja az volt, hogy a gyerekek minél többféle mintát lássanak maguk előtt, és saját történeteiket is könnyebben eljátszhassák. Az ikonikus karakter karrierje is rendkívül sokszínű: volt Barbie asztronauta, orvos, mérnök, sőt elnökjelölt is.

Az űrhajós Barbie a Barbie történelem egyik ikonikus különlegessége, amely a nők karrierlehetőségeit szimbolizálta. Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Ugyanakkor a Barbie baba kritikák sem maradtak el: sokan felróják a babának a túlzottan aránytalan testalkatát, amely a kutatások szerint a testkép torzításához is hozzájárulhat. A „tökéletes” külső nyomást gyakorolhat a fiatalokra, ezért a Mattel az elmúlt években többféle testalkatú, alacsonyabb és teltebb Barbie változatot is piacra dobott.

A Barbie baba sikere azonban vitathatatlan. Világszerte dollármilliárdos bevételeket generált, és a Barbie eladások világszerte még ma is töretlenek. A gyűjtők körében egyes ritka darabok – például az eredeti Barbie baba vagy egy-egy limitált kiadás – több millió forintot is érnek.

Nemcsak a babák, de a kiegészítők is ikonikusak: a Barbie baba ruha, a Barbie baba ház vagy éppen a Ken baba mára a popkultúra részei lettek. Barbie köré mesék, animációs filmek, videojátékok és még Andy Warhol festményei is épültek.

Egy kirakatban bemutatott Barbie baba kollekció, amely a Barbie történelem változatos darabjait idézi. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A Barbie-történelem tehát egyszerre sikertörténet és társadalmi vita tárgya. A Mattel folyamatosan igyekszik újítani, hogy a Barbie ne csak a múlt, hanem a jövő gyerekjátékainak is része maradjon – legyen szó Barbie marketingstratégiáról, digitális Barbie reklámokról, vagy épp arról, hogy a jövőben.