Parádés és egyben szánalmas, hogy miért bukhatja Brüsszel a történelmi megállapodást

Egy tál rizs miatt kerülhet padlóra az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Brüsszel ugyanis évek óta képtelen dönteni India és Pakisztán vitájában a basmati rizs névhasználatáról, és most az egész történelmi egyezség bukhat emiatt.
IndiaBrüsszelkereskedelem

Brüsszel ismét bizonyította, hogy képtelen rendet tartani a saját háza táján. Most éppen egy tál rizs miatt kerülhet veszélybe az Európai Unió és India közötti, évek óta nagy dirrel-durral beharangozott szabadkereskedelmi megállapodás – írja a Financial Times.

A konfliktus hátterében az áll, hogy India és Pakisztán vitatkozik a basmati rizs elnevezésének kizárólagos jogán. Ez a fajta tonnánként 200–300 dollárral többet ér, mint más rizsek, nem véletlenül tekintik mindkét országban nemzeti kincsnek.

Egy rizs miatt fenyegeti válság az EU-t

India már hét éve kérvényezte, hogy az EU ismerje el a basmati kizárólagos indiai eredetét. Csakhogy Brüsszel addig húzta-halasztotta a döntést, míg 2023-ban Pakisztán is beadta a saját pályázatát, amelyben a kasmíri termőterületekre hivatkozott.

Itt jön a brüsszeli csapda: ha Pakisztánnak adnának igazat, azzal gyakorlatilag elismernék a pakisztáni fennhatóságot a vitatott kasmíri régió felett, ami India haragját váltaná ki. Ha viszont Indiát támogatják, akkor Pakisztánnal rontják el a viszonyt.

Brüsszel megint döntésképtelen

Az Európai Bizottság most azzal takarózik, hogy az ügy "érzékeny természetű", ezért mindkét beadványt "alaposan mérlegelik". Magyarul: nem tudnak dönteni. Ez a bénázás pedig könnyen odáig vezethet, hogy a sokat reklámozott szabadkereskedelmi egyezség sosem valósul meg.

Szánalmas végjáték

Miközben Brüsszel képtelen megoldani az energiaárak vagy a migráció ügyét, most ott tartunk, hogy egy rizsfajta neve miatt bukhat el egy történelmi megállapodás. India és Pakisztán érthetően véresen komolyan veszi a kérdést, de az EU-nak még ebben sincs saját álláspontja.

Újabb bizonyíték: Brüsszel csak sodródik, dönteni nem tud, és ezzel mindenkit magára haragít.

 

