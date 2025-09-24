Visszatér a Baywatch! Újraindul a világ egyik legnépszerűbb sorozata

Újra képernyőre kerül a világ egyik legismertebb sorozata, a Baywatch. A Fox hivatalosan is berendelte az ikonikus széria rebootját, amely 12 epizóddal érkezik a 2026-2027-es évadban a Fox Entertainment és a Fremantle közös gyártásában – írja a DailyMail.

Fotó: United Archives / kpa Publicity / NORTHFOTO

Az eredeti Baywatch 1989 és 2001 között futott, és a Los Angeles-i strandokat felügyelő életmentők mindennapjait mutatta be. ár a kritikusok sokszor lehúzták, a közönség imádta:

fénykorában a Baywatch volt a világ legnézettebb tévéműsora, több mint 1,1 milliárd nézővel 200 országban.

A sorozat az utolsó két évében Baywatch: Hawaii címen futott, ekkor csatlakozott a stábhoz a később világsztárrá vált Jason Momoa is.

A brand ereje nem kopott meg: 2017-ben mozifilm készült belőle Dwayne Johnson, Zac Efron és Priyanka Chopra főszereplésével.

Michael Thorn, a Fox televíziós részlegének elnöke szerint a Baywatch a maga idejében egy egész korszakot határozott meg, és a vízimentőknek ikonikus státuszt adott. Az új széria célja, hogy modern történetekkel, új sztárokkal és a franchise-ra jellemző látványossággal szólítsa meg a fiatal generációt is.