Gyorstalpaló a BDSM-szexhez

Kezdő, esetleg már rendelkezik tapasztalattal? Van még valami, amit nem próbált ki? Mutatunk néhány tippet a BDSM-világából.
A BDSM egy gyűjtőfogalom, ami több különböző szexuális és érzelmi játékformát takar. A betűszó jelentése:
Íme néhány tipp azoknak, akik szeretnének elmerülni ebben az izgalmasnak tűnő világban.
Egy BDSM-rajongó, Elle az amerikai allure.com-on megjelent cikkben ezt mondta ezzel kapcsolatban:
Fontos, hogy aktívan kommunikáld az elvárásaidat és a határaidat minden lehetséges partnerrel. Ez magában foglalja a határokat, a diszkréciót, az utójátékot, a biztonsági szavakat, a beleegyezést, a korábbi tapasztalatokat és azt, mi működött vagy nem működött.
A pároknak rendszeresen beszélniük kell a félelmeikről, a traumáikról, és reflektálniuk kell minden élményre.
A kompromisszum is kulcsfontosságú. Egy amerikai hölgy, Teresa például szereti, ha fojtogatják. Amikor partnere bizonytalan volt emiatt, közös megoldást kerestek: a partner a torkára tette a kezét, de Teresa irányíthatta a nyomást. Így mindketten biztonságban érezték magukat.
A BDSM nem csak a különböző szexuális segédeszközökről szól. Olyan egyszerű dolgok is örömet okozhatnak, mint tiszta utasításokat adni az ágyban, vagy dicsérni a másikat („jó kislány”) az engedelmességért. A BDSM annyira pszichológiai és érzelmi, mint fizikai. A legjobb egyszerű dolgokkal kezdeni, mint például szembekötés, vagy jégkockával, esetleg masszázsolajos gyertyával való játszadozás. A szado-mazo szex állítólag boldoggá tesz.