Gyorstalpaló a BDSM-szexhez

Kezdő, esetleg már rendelkezik tapasztalattal? Van még valami, amit nem próbált ki? Mutatunk néhány tippet a BDSM-világából.

A BDSM-világa egyre kevésbé tabutéma - Fotó:

Fotó: Shutterstock

Bevezető a BDSM-világába

A BDSM egy gyűjtőfogalom, ami több különböző szexuális és érzelmi játékformát takar. A betűszó jelentése:

B – Bondage – megkötözés

Bondage – megkötözés D – Discipline / Dominance – fegyelmezés, dominancia

– Discipline / Dominance – fegyelmezés, dominancia S – Submission / Sadism – alárendelődés, szadizmus

– Submission / Sadism – alárendelődés, szadizmus M – Masochism – mazochizmus

Íme néhány tipp azoknak, akik szeretnének elmerülni ebben az izgalmasnak tűnő világban.

Kommunikáció a szexben

Egy BDSM-rajongó, Elle az amerikai allure.com-on megjelent cikkben ezt mondta ezzel kapcsolatban:

Fontos, hogy aktívan kommunikáld az elvárásaidat és a határaidat minden lehetséges partnerrel. Ez magában foglalja a határokat, a diszkréciót, az utójátékot, a biztonsági szavakat, a beleegyezést, a korábbi tapasztalatokat és azt, mi működött vagy nem működött.

A pároknak rendszeresen beszélniük kell a félelmeikről, a traumáikról, és reflektálniuk kell minden élményre.

Dolgozz a partnereddel, ne ellene!

A kompromisszum is kulcsfontosságú. Egy amerikai hölgy, Teresa például szereti, ha fojtogatják. Amikor partnere bizonytalan volt emiatt, közös megoldást kerestek: a partner a torkára tette a kezét, de Teresa irányíthatta a nyomást. Így mindketten biztonságban érezték magukat.

Engedd el az előítéleteidet!

A BDSM nem csak a különböző szexuális segédeszközökről szól. Olyan egyszerű dolgok is örömet okozhatnak, mint tiszta utasításokat adni az ágyban, vagy dicsérni a másikat („jó kislány”) az engedelmességért. A BDSM annyira pszichológiai és érzelmi, mint fizikai. A legjobb egyszerű dolgokkal kezdeni, mint például szembekötés, vagy jégkockával, esetleg masszázsolajos gyertyával való játszadozás. A szado-mazo szex állítólag boldoggá tesz.